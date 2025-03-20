Киевлянка на протяжении пяти лет глотала свои волосы: что с ней произошло

В Киеве врачи извлекли из желудка девушки огромный камень из волос. Девочка на протяжении 5 лет проглатывала собственные волосы, что привело к проблемам со здоровьем.

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Киевлянка Николь Щебря рассказала, что однажды появилась сильная боль в животе.

"Боль становилась сильнее и сильнее, просто невыносимой. К вечеру я уже не могла ни ходить, ни лечь. А ночью поднялась температура — почти под 40", — рассказала девочка.

Из-за своего состояния попала в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1 и уже врачи выяснили, что произошло с девушкой.

"В стенке желудка пациентки возникло отверстие. Из-за него нестерильное (с микробами и пищей) и агрессивное (за счет желудочной соляной кислоты, которая помогает переваривать пищу) содержимое попадает в стерильную брюшную полость и вызывает перитонит, то есть воспаление органов живота. Так что оперировать Николь нужно было немедленно”, — рассказала хирург, заведующая хирургическим отделением больницы Светлана Брагинская.

Чтобы ликвидировать перфорацию (зашить отверстие в желудке), оперировать ребенка врачи решили лапароскопически – через 3 прокола по 0,5 см. Уже в ходе операции выяснилось, что желудок увеличен в размере и заполнен плотной массой. Тогда хирурги и заметили, что это может быть трихобезоар желудка, осложнившийся перфоративной язвой.

Трихобезоар – инородное тело в виде волосяного камня. Заболевание – крайне редкое, возникает при привычке грызть, глотать волосы. Николь рассказала, что "есть" волосы начала в 8 лет, однако значение этому не придавала. Девочка говорит: делала это как сознательно, так и не контролируемо.

Отмечается, что сделка прошла успешно. Николь уже восстанавливается дома, а ее жизни ничего не угрожает.

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