Киевлянка на протяжении пяти лет глотала свои волосы: что с ней произошло

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Кречмаровская Наталия
В Киеве врачи извлекли из желудка девушки огромный камень из волос. Девочка на протяжении 5 лет проглатывала собственные волосы, что привело к проблемам со здоровьем.
Иллюстративное фото
Киевлянка Николь Щебря рассказала, что однажды появилась сильная боль в животе.
Из-за своего состояния попала в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1 и уже врачи выяснили, что произошло с девушкой.
Чтобы ликвидировать перфорацию (зашить отверстие в желудке), оперировать ребенка врачи решили лапароскопически – через 3 прокола по 0,5 см. Уже в ходе операции выяснилось, что желудок увеличен в размере и заполнен плотной массой. Тогда хирурги и заметили, что это может быть трихобезоар желудка, осложнившийся перфоративной язвой.
Трихобезоар – инородное тело в виде волосяного камня. Заболевание – крайне редкое, возникает при привычке грызть, глотать волосы. Николь рассказала, что "есть" волосы начала в 8 лет, однако значение этому не придавала. Девочка говорит: делала это как сознательно, так и не контролируемо.
Отмечается, что сделка прошла успешно. Николь уже восстанавливается дома, а ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько в Киеве продлятся каникулы.
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