Киевлянин укусил полицейского, когда тот попросил его документы: официальное заявление
Киевлянин укусил полицейского, когда тот попросил его документы: официальное заявление

В Киеве мужчина укусил полицейского во время проверки военных документов

3 сентября 2025, 16:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Киевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальное заявление по поводу инцидента, произошедшего в столице 2 сентября. Событие вызвало резонанс в соцсетях после появления видеозадержания гражданина военнослужащими и полицией.

Киевлянин укусил полицейского, когда тот попросил его документы: официальное заявление

Киевлянин укусил полицейского


По информации ТЦК и СП, во время мер по оповещению работники центра совместно с полицейскими остановили мужчину для проверки его военно-учетных документов. В процессе выяснилось, что он находится в розыске по статье 210 Кодекса об административных правонарушениях.


Когда ему сообщили об этом, гражданин стал вести себя агрессивно. По словам правоохранителей, попытки успокоить мужчину не принесли результатов — он напал на полицейского и укусил его за руку.


После этого полиция приняла решение применить наручники. Чтобы избежать причинения вреда самому задержанному, работник полиции обратился за помощью к находившимся рядом военнослужащим.


В конце концов мужчину доставили в районный территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.


В заявлении ТЦК и СП также отмечается: распространение информации в соцсетях часто сопровождается искажением фактов. Поэтому граждане призывали ориентироваться на официальные сообщения компетентных органов.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Финляндии Александер Стубб заявил о достижении прогресса в подготовке планов по обеспечению безопасности Украины при поддержке США. Об этом он сообщил в интервью, на которое ссылается Reuters.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029oCTpHq6eP4UuEroP8WA4bKhfsXE3YD2iqJ6QxTSkuEGH5T8xq7RwKCb6r7kK8Val&id=100068839255515
