Киевлянин укусил полицейского, когда тот попросил его документы: официальное заявление

Киевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальное заявление по поводу инцидента, произошедшего в столице 2 сентября. Событие вызвало резонанс в соцсетях после появления видеозадержания гражданина военнослужащими и полицией.

Киевлянин укусил полицейского





По информации ТЦК и СП, во время мер по оповещению работники центра совместно с полицейскими остановили мужчину для проверки его военно-учетных документов. В процессе выяснилось, что он находится в розыске по статье 210 Кодекса об административных правонарушениях.





Когда ему сообщили об этом, гражданин стал вести себя агрессивно. По словам правоохранителей, попытки успокоить мужчину не принесли результатов — он напал на полицейского и укусил его за руку.





После этого полиция приняла решение применить наручники. Чтобы избежать причинения вреда самому задержанному, работник полиции обратился за помощью к находившимся рядом военнослужащим.





В конце концов мужчину доставили в районный территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.





В заявлении ТЦК и СП также отмечается: распространение информации в соцсетях часто сопровождается искажением фактов. Поэтому граждане призывали ориентироваться на официальные сообщения компетентных органов.





