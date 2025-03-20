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Киевлянин должен передать 1,2 млн гривен родственникам, но решил сыграть в казино: какой результат

Мужчине грозит 12 лет за завладение чужим имуществом, которое он использовал на азартные игры.

сегодня, 14:16
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Slava Kot

В Киеве мужчина присвоил 30 тысяч долларов (около 1,2 млн гривен), которые должен был передать за границу. После этого он использовал деньги на азартные игры и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Киевлянин должен передать 1,2 млн гривен родственникам, но решил сыграть в казино: какой результат

Киевлянин проиграл в казино 30 тыс. долларов

Как сообщает главное управление Национальной полиции в Киеве, по данным следствия, подозреваемый ранее работал водителем автобуса международных перевозок. В течение года он помогал 41-летнему киевлянину передавать личные вещи его родственникам за границу.

Когда потерпевший решил отправить значительную сумму в размере 30 тысяч долларов, он снова обратился к бывшему водителю. Тот согласился "помочь", хотя уже не работал в сфере перевозок. Получив валюту, 42-летний злоумышленник решил попробовать удачу в казино. Через две недели он полностью потратил все деньги на азартные игры.

"41-летний пострадавший киевлянин связался с фигурантом и попросил перевезти валюту. Злоумышленник согласился, хотя на тот момент уже не работал на фирме по перевозкам. Так, получив деньги, 42-летний мужчина за две недели потратил более миллиона двухсот тысяч гривен на развлечения в казино", — сообщил Деснянского управления полиции Дмитрий Косов.

Когда потерпевший понял, что деньги так и не дошли до адресатов, он обратился в полицию. Правоохранители провели оперативное расследование и установили личность подозреваемого. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах. По этой статье предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/prohrav-u-kazyno-30-tysiach-dolariv-iaki-mav-peredaty-ridnym-kyianyna-za-kordon-zlovmysnyku-povidomleno-pro-pidozru?fbclid=IwY2xjawJIx1tleHRuA2FlbQIxMAABHSFyTzhQNUBt_6y2zpJIT3Sj-DiLIkvGZyC5r9jF1-43QsAUydz8QfXyhQ_aem_7Zibudlq9l
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