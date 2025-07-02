Киевляне останутся незащищенными перед атаками РФ: столичные власти объяснили причины

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Кречмаровская Наталия
На днях киевлян напугали предупреждением, что Киев скоро станет самым опасным городом из-за вражеских обстрелов и неспособности отбивать атаки. В такой ситуации остро стоит вопрос о достаточном количестве эффективных укрытий. На проблеме акцентировал внимание начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Обстрел. Иллюстративное фото
В Киевской городской государственной администрации отвергли инициативу Ткаченко, объяснив, что Киев не имеет права вводить мобильные укрытия в эксплуатацию, расходуя бюджетные средства без изменений в законодательстве.
Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук отметил, что Киев неоднократно поднимал этот вопрос еще с 2022 года. По его словам, несмотря на наличие стандартов на производство, до сих пор нет нормативов на введение таких укрытий в эксплуатацию.
Кроме того, отметили, что в Киеве еще 2 года назад определили места для возможной установки укрытий и провели консультации с производителями. Но по-прежнему в законодательстве реализовать эти меры законно невозможно, подчеркнули столичные чиновники.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве обостряется война власти.