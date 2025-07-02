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Киевляне останутся незащищенными перед атаками РФ: столичные власти объяснили причины

В КГГА объяснили, почему нельзя построить в Киеве мобильные укрытия

2 июля 2025, 15:02
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Кречмаровская Наталия

На днях киевлян напугали предупреждением, что Киев скоро станет самым опасным городом из-за вражеских обстрелов и неспособности отбивать атаки. В такой ситуации остро стоит вопрос о достаточном количестве эффективных укрытий. На проблеме акцентировал внимание начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Киевляне останутся незащищенными перед атаками РФ: столичные власти объяснили причины

Обстрел. Иллюстративное фото

"Почти три с половиной года великой войны и НИКАКОГО модульного укрытия в столице. Мэрия именно это понятие ставит на "стоп". Ни одной гривны, ни одного шага навстречу киевлянам. В то же время — миллионы на стеклянные остановочные комплексы. В Одессе, Харькове, Херсоне, Запорожье можно — Днепр. В Киеве нельзя? Им мешают ГБНы. Я выношу для рассмотрения на Совете обороны Киева вопрос обустройства модульных укрытий в столице. И, соответственно, финансирование этого проекта на средства общины”, — сообщил Ткаченко.

В Киевской городской государственной администрации отвергли инициативу Ткаченко, объяснив, что Киев не имеет права вводить мобильные укрытия в эксплуатацию, расходуя бюджетные средства без изменений в законодательстве.

Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук отметил, что Киев неоднократно поднимал этот вопрос еще с 2022 года. По его словам, несмотря на наличие стандартов на производство, до сих пор нет нормативов на введение таких укрытий в эксплуатацию.

"Это значит, что город не имеет права официально вводить их в эксплуатацию, вносить в фонд защитных сооружений или даже обозначать как "Укрытие". Киев неоднократно — как на уровне городских властей, так и через решение Киевсовета — обращался в Кабинет Министров Украины с призывом урегулировать этот вопрос на законодательном уровне", — говорится в сообщении КГГА.

Кроме того, отметили, что в Киеве еще 2 года назад определили места для возможной установки укрытий и провели консультации с производителями. Но по-прежнему в законодательстве реализовать эти меры законно невозможно, подчеркнули столичные чиновники.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве обостряется война власти.



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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_ne_maye_prava_vvoditi_mobilni_ukrittya_v_ekspluatatsiyu_vitrachayuchi_byudzhetni_koshti_bez_zmin_u_zakonodavstvi__vidpovid_kmda_na_initsiativu_kmva/
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