"Киевлянам зрелища, а Кличко пиар в разгар войны": нужно ли тратить деньги на масштабные проекты

В Киевской городской государственной администрации решили продолжить строительство дороги в аэропорт "Киев" (Жуляны). Работы будут стоить 1,6 млрд. грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию доктора экономических наук, заместителя Министра образования и науки Украины, депутата Киевского городского совета Андрея Витренко.

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“Небрежность команды мэра Кличко каждый раз пробивает дно. В то время как каждый бюджетный ресурс должен быть направлен на обеспечение безопасности, критическую инфраструктуру и поддержку граждан, они вкладывают миллиарды в проекты, не имеющие никакого практического значения во время войны. Да, вам не послышалось, ремонт дороги к аэродрому, который не функционирует уже почти три года с начала полномасштабного вторжения”, — прокомментировал он.

По его словам, если дорога опасна для транспорта и мешает логистике, ее ремонт оправдан. Однако, по мнению Витренко, строить новый путь к месту, которое не обслуживает пассажиров и не является критическим в нынешних условиях, вряд ли является первоочередной потребностью.

“Столичные власти решили, что киевлянам, ежедневно подвергающимся атакам россиян, вместо безопасности и победы, нужны "зрелища", а мэру – пиар в разгар войны. Сегодня приоритет – инвестиции в то, что усиливает нашу защиту, обеспечивает базовые услуги для людей и помогает стране выстоять в войне. А строительство дороги можно отложить на время, когда безопасность и победа будут достигнуты”, — убежден депутат.

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