Киевлянам советуют закрыть окна и оставаться дома: что произошло

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предупредило, что по состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства.



Иллюстративное фото

“По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха. При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не обязательны, но советуем обращать внимание на свое самочувствие. В случае изменений в состоянии качества воздуха Минокружение предоставит дополнительную информацию”, — говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что, как сообщалось ранее, причиной ухудшения состояния воздуха называли горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.

В министерстве напомнили горожанам, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье в периоды пожаров на торфяниках и снизить риск развития серьезных заболеваний, соблюдайте следующие меры безопасности:

По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно в периоды интенсивного дыма.

Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.

Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.

Используйте маску или респиратор, а также воздухоочиститель.

Используйте воздухоочистители.

Делайте влажную уборку помещений.

"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", — отметили в министерстве.

Об ухудшении состояния воздуха сообщает и приложение "Киев цифровой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице утвердили новую денежную помощь.