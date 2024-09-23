logo

BTC/USD

63686.16

ETH/USD

2658.85

LTC/USD

67.72

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Киевлянам советуют закрыть окна и оставаться дома: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Киевлянам советуют закрыть окна и оставаться дома: что произошло

В столице снова фиксируется ухудшение состояния воздуха

сегодня, 09:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предупредило, что по состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства.

Киевлянам советуют закрыть окна и оставаться дома: что произошло

Иллюстративное фото

“По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха. При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не обязательны, но советуем обращать внимание на свое самочувствие. В случае изменений в состоянии качества воздуха Минокружение предоставит дополнительную информацию”, — говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что, как сообщалось ранее, причиной ухудшения состояния воздуха называли горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.

В министерстве напомнили горожанам, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье в периоды пожаров на торфяниках и снизить риск развития серьезных заболеваний, соблюдайте следующие меры безопасности:

  • По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно в периоды интенсивного дыма.

  • Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.

  • Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.

  • Используйте маску или респиратор, а также воздухоочиститель.

  • Используйте воздухоочистители.

  • Делайте влажную уборку помещений.

"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", — отметили в министерстве.

Об ухудшении состояния воздуха сообщает и приложение "Киев цифровой".

Киевлянам советуют закрыть окна и оставаться дома: что произошло - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице утвердили новую денежную помощь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/EnvironmentalofUkraine/posts/pfbid0UvuaKLhMrGooyp8FdLjKbhj2H6DpnfR4idgNptjnaAtG5VqnUt8NaZzjQHeDtdVPl
Теги:

Новости

Все новости