Киевлянам советуют закрыть окна и оставаться дома: что произошло

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Кречмаровская Наталия
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предупредило, что по состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства.
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“По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха. При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не обязательны, но советуем обращать внимание на свое самочувствие. В случае изменений в состоянии качества воздуха Минокружение предоставит дополнительную информацию”, — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что, как сообщалось ранее, причиной ухудшения состояния воздуха называли горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.
В министерстве напомнили горожанам, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье в периоды пожаров на торфяниках и снизить риск развития серьезных заболеваний, соблюдайте следующие меры безопасности:
По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно в периоды интенсивного дыма.
Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.
Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
Используйте маску или респиратор, а также воздухоочиститель.
Используйте воздухоочистители.
Делайте влажную уборку помещений.
"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", — отметили в министерстве.
Об ухудшении состояния воздуха сообщает и приложение "Киев цифровой".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице утвердили новую денежную помощь.
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