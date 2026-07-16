Киевлянам подготовиться: эксперт ошарашил заявлением, почему следующую зиму выдержат не все

Нынешней зимой часть Киева рискует остаться без централизованного теплоснабжения, если Россия повторит массированные удары по столичным теплоэлектроцентралям. Такой прогноз озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, комментируя готовность энергосистемы столицы к новому отопительному сезону.

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По словам эксперта, система теплоснабжения Киева создавалась несколько десятилетий тому назад и не проектировалась с учетом угрозы регулярных ракетных атак. Поэтому в случае повреждения ключевых ТЭЦ резервных мощностей может не хватить для обеспечения теплом всех потребителей.

Харченко отметил, что около 2,5 тысяч жилых домов не имеют альтернативных источников теплоснабжения. По его оценке, в случае выхода из строя теплоэлектроцентралей резервная инфраструктура сможет обеспечить теплом лишь около 75% жилищного фонда столицы, в то время как остальные дома могут остаться без отопления.

"Исходя из того, как построена тепловая система Киева и какие существуют технические возможности, примерно 2500 домов без резервного источника тепла. По моему мнению, это факт", — подчеркнул эксперт.

В то же время Харченко сообщил, что в столице идет реализация проектов по расширению резервной генерации. Речь идет об установке 200 мегаватт когенерационных мощностей, которые должны обеспечить электроэнергией критически важные объекты при возможных отключениях.

По его словам, около 30% от запланированных мощностей уже работают. До сентября планируют ввести в эксплуатацию еще около половины, а завершить весь проект должны в октябре.

Кроме того, город продолжает оснащать резервными источниками питания предприятия водоснабжения, чтобы минимизировать риски перебоев в работе критической инфраструктуры. Несмотря на эти меры эксперт считает, что именно теплоэлектроцентрали остаются наиболее уязвимым элементом энергосистемы Киева.

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