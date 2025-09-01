В столице утром значительно ухудшился воздух. В КГГА сообщают, что по состоянию на 10:30 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Киевлян просят не открывать окна и ограничить пребывание на улице

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", – информируют в администрации.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

