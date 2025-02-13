Киевлян призывают закрыть окна и пить много воды: что происходит

В столице содержится высокий уровень загрязненности воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

Воздух в Киеве

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Coca-Cola станет дороже и менее экологичнее: как Трамп "убивает" любимый напиток.

Coca-Cola, возможно, придется продавать больше напитков в пластиковых бутылках в США, если тарифы президента США Дональда Трампа приведут к удорожанию алюминиевых банок, заявил исполнительный директор компании Джеймс Квинси во время разговора с инвесторами, пишет BBC. Это произошло после того, как Трамп распорядился ввести ввозимый в США налог на импорт в размере 25% на всю сталь и алюминий, что может привести к росту цен на консервы и напитки в стране.

В декабре гигант по производству напитков снизил свою цель устойчивого развития по использованию 50% переработанных материалов в своей упаковке до 35% до 40% к 2035 году. Экологические группы шесть лет подряд называют Coca-Cola "крупнейшим мировым загрязнителем пластика".

"Если затраты на один пакет немного повысятся, мы и дальше будем иметь другие предложения упаковки, которые позволят нам конкурировать в доступной цене", — сказал Квинси.

"Например, если алюминиевые банки станут более дорогими, мы можем уделять больше внимания ПЭТ [пластиковым] бутылкам".

Отдельным шагом, вероятно, способствующим загрязнению окружающей среды пластиком, является то, что в начале этой недели Трамп подписал указ о прекращении попыток правительства США заменить пластиковые соломинки бумажными. Указ отменяет меры, подписанные бывшим президентом Джо Байденом, который назвал загрязнение пластиком "кризисом".