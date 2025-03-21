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Киевлян предупредили о больших штрафах: могут насчитать до 153 тыс. грн

Могут оштрафовать киевлян на 153 тыс. грн

сегодня, 16:15
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Кречмаровская Наталия

Киевлян предупредили об ответственности за самовольное сжигание сухой травы и листьев. Горожанам подчеркнули, что такая практика вредит здоровью людей и окружающей среде.

Киевлян предупредили о больших штрафах: могут насчитать до 153 тыс. грн

Иллюстративное фото

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отметили, что такие действия являются нарушением законодательства. За это правонарушение предусмотрена административная ответственность. К тому же горожан предупредили, что сжигание может быть рассмотрено как диверсия, влекущая серьезные правовые последствия для нарушителей.

В Департаменте напомнили, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за самовольный обжиг растительности или ее остатков предусмотрен штраф от 3060 до 21420 грн. А такие действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, предусматривают штраф от 6120 до 30600 грн.

Уничтожение или повреждение объектов растительного мира влечет наложение штрафа в размере от 91 800 до 153 000 грн или ограничение свободы до пяти лет.

К тому же согласно статье 113 Уголовного кодекса Украины поджоги могут рассматриваться как диверсии. В условиях военного положения совершение таких действий может повлечь за собой лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Департаменте советуют использовать экологически безопасные методы утилизации растительных остатков, например компостирование или мульчирование.

Напомним, что накануне в одном из офисов Киева произошла стрельба. Как писал портал "Комментарии", инцидент произошел в Подольском районе. После совершенного злоумышленник совершил самоубийство.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/miska_vlada_kiyeva_nagaduye_pro_zaboronu_spalyuvannya_sukho_travi_i_listya_ta_poperedzhaye_pro_shtrafi/
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