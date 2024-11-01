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Киев заливает водой: почему участились аварии ЖКХ в столице

По словам Олега Попенко, к отопительному сезону не готовились соответствующим образом, а только отчитывались.

сегодня, 13:59
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Кречмаровская Наталия

В Киеве снова произошла масштабная авария на ул.Деловой — произошла утечка воды при запуске в работу теплосети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КП "Киевтеплоэнерго".

Киев заливает водой: почему участились аварии ЖКХ в столице

Иллюстративное фото

“Сегодня около 10.00 произошла утечка теплоносителя при запуске в работу теплосети по ул. Деловой. На месте проводились подготовительные работы после комплексной реконструкции теплосети на этом участке. При заполнении трубопровода водой произошла его разгерметизация, в результате чего теплоноситель попал в траншею”, — объяснили в коммунальном предприятии.

В КП отметили, что в настоящее время утечка локализована, а причины инцидента выясняются.

"Повреждение не повлияет на подачу отопления в центральные районы столицы", — заверили специалисты.

Случаи аварий на теплосетях в столице участились. Случались утечки и во время проведения гидравлических испытаний, однако с начала отопительного сезона уровень аварийности вырос.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал общее состояние жилищно-коммунального хозяйства в Украине. По его словам, коммунистическое прошлое нас не отпускает.

“Второй день подряд новости пестрят заголовками, в Киеве, в Виннице ну и т.д. по списку начали подавать тепло в дома, и все это с таким пафосом, что, кажется, именно местные чиновники у власти совершили эту "победу", а не простые работники ЖКХ за 13 000 грн зарплаты грязными. Все это выглядит настолько некстати, ведь давно уже понятно, что никто ничего не делает, ну или почти ничего, никакой подготовки к отопительному сезону нет, фактически все существует на… и честном слове, других креплений на теплотрассах не обнаружено”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько домов подключили к отоплению.




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Источник: https://t.me/kyivteploenergo/1727
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