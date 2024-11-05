Киев: в кафе напали на девушку после просьбы не говорить по-русски

В Киеве конфликт в популярном кафе завершился нападением на девушку, которая попросила посетителей перейти на украинский язык. Как рассказала пострадавшая, Екатерина Косецкая, на своей странице в Facebook, она вежливо обратилась к мужчинам с просьбой не говорить по-русски, ведь заведение имеет правило общения исключительно на украинском, о чем указано на входе.

В Киеве произошло нападение в кофейне после языкового замечания

Екатерина рассказала, что сидела за столиком, когда за соседним столом услышала разговор на русском. Обратившись к мужчинам с просьбой соблюдать правила и общаться на украинском, девушка получила агрессивный ответ. Один из мужчин грубо заявил: "Учи языки", на что Екатерина ответила, что знает пять языков и считает себя патриоткой и националисткой, поддерживающей Украину. Мужчины начали издеваться и выражать пренебрежение к его позиции и украинскому языку.

Ситуация быстро переросла в физический конфликт: один из нападавших схватил Екатерину за руку и вырвал телефон, когда она попыталась записать их агрессию на камеру. Девушка рассказывает, что этот момент длился около 20 секунд, и она почувствовала себя беспомощной, пытаясь вернуть телефон у мужчины, силой удерживавшего его.

После конфликта Екатерина подала заявление в полицию. Однако она отметила, что, по ее мнению, правоохранители не были заинтересованы в расследовании: мужчин отпустили без допроса свидетелей, готовых предоставить свои показания.

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