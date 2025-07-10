Киев в дыму и огне после массированной атаки РФ: есть погибшие и раненые

В ночь на 10 июля оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела в городе повреждения, пожары, многие районы столицы окутаны в дыму, есть пострадавшие и погибшие.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что кошмарить киевлян враг начал сразу после полуночи. Начиная с 01:03 в Киеве объявили воздушную тревогу. В это время Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дронами, а в Киевской ОВА сообщали о работе ПВО.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в шести районах столицы — Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Оболонском.

О первом пострадавшем человеке стало известно в 02:49. В частности, в Соломенском районе столицы. Через небольшой промежуток времени уже были данные о втором.

По последним данным, пострадавших возросло до 13, также известно о 2 погибших.

Ближе к утру глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко написал в сети, чтобы люди закрыли окна в домах, поскольку в городе много дыма.

"После возвращения домой из укрытий закрывайте окна. Очень много дыма. Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируется. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", — говорилось в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате массированной атаки РФ на Киев 4 июля погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Как отмечают в ГСЧС, на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара. Глава КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что это произошло в Святошинском районе Киева.

По данным спасателей, в Киеве в результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.



