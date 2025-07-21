Киев уже не выдерживает: годы управления Кличко привели к катастрофе

Киевляне уже не удивляются, что во время каждого сильного ливня в Киеве затапливает улицы и площади. Столичные и народные депутаты отмечают, что к этому привело бездействие властей Киева.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что Киев буквально тонет – с каждым ливнем столица оказывается на грани инфраструктурной катастрофы. По его словам, дождевая канализация Киева — устаревшая, забитая и давно не отвечающая потребностям современного мегаполиса.

"Вода некуда деваться, потому что бетон и асфальт — поглощают только бюджет, но не осадки. А самое страшное — никаких системных решений. Никакого плана действий. Киевская городская власть вместо действовать на опережение созерцает из высоких кабинетов", — сообщил Витренко.

Столичный депутат напомнил, что в 2020 году мэр Киева Кличко дал старт программе по реконструкции дождевой канализации. Тогда планировали провести обследование, инвентаризацию сетей, создать технические паспорта и передать все новые участки коммунальной собственности. Программа была расписана до 2026 года.

"Но все это осталось на бумаге. Никаких реальных шагов. Киев — беззащитный перед каждым ливнем, несмотря на громкие обещания мэра. Засорена не только дождевая канализация. Засорена — вся система управления, которую Кличко формировал 10 лет", — отметил столичный депутат.

По его словам, уже сейчас требуется четкий, публичный и профессиональный план модернизации дождевой инфраструктуры в столице.

Прокомментировал дискуссию по поводу затопления площади Галицкой (Победы) народный депутат Алексей Кучеренко.

"Если долгий период времени у киевских девелоперов-застройщиков была на строительстве маржа в 100-200 процентов, то, надеюсь, вы понимаете — именно эти деньги не попали на модернизацию инфраструктуры города", — пояснил нардеп.

По его словам, это 1000 -1500 долларов с квадратного метра — которые конечно делились с КГГА, правоохранителями всех без исключения видов, прокурорскими и тому подобное. Кучеренко отметил, что на те же "ливневки" в том числе, а также на лифты, капремонты домов, мостов, метро и развязок и так далее эти миллиарды долларов конечно не попали.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем на самом деле занимается команда Кличко.



