Киев уже не выдерживает: годы управления Кличко привели к катастрофе

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Кречмаровская Наталия
Киевляне уже не удивляются, что во время каждого сильного ливня в Киеве затапливает улицы и площади. Столичные и народные депутаты отмечают, что к этому привело бездействие властей Киева.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что Киев буквально тонет – с каждым ливнем столица оказывается на грани инфраструктурной катастрофы. По его словам, дождевая канализация Киева — устаревшая, забитая и давно не отвечающая потребностям современного мегаполиса.
Столичный депутат напомнил, что в 2020 году мэр Киева Кличко дал старт программе по реконструкции дождевой канализации. Тогда планировали провести обследование, инвентаризацию сетей, создать технические паспорта и передать все новые участки коммунальной собственности. Программа была расписана до 2026 года.
По его словам, уже сейчас требуется четкий, публичный и профессиональный план модернизации дождевой инфраструктуры в столице.
Прокомментировал дискуссию по поводу затопления площади Галицкой (Победы) народный депутат Алексей Кучеренко.
По его словам, это 1000 -1500 долларов с квадратного метра — которые конечно делились с КГГА, правоохранителями всех без исключения видов, прокурорскими и тому подобное. Кучеренко отметил, что на те же "ливневки" в том числе, а также на лифты, капремонты домов, мостов, метро и развязок и так далее эти миллиарды долларов конечно не попали.
Напомним: портал "Комментарии" писал, чем на самом деле занимается команда Кличко.