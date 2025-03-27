Киев теряет свое реальное лицо: что киевляне действительно ждут от Кличко

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Кречмаровская Наталия
Киевский городской голова Виталий Кличко вспомнил свое давнее обещание. Однако столичные депутаты считают, что мэр просто отвлекает внимание от важных вопросов.
Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко прокомментировал заявление Кличко о подготовке нового Генплана, который и анонсировал столичный городской голова.
Витренко отметил, что подготовить новый и актуальный Генплан Киева мэр Кличко обещал чуть ли не с начала своей каденции, а это лет 10 назад. И, по словам депутата, пока мэр размышлял над этим обещанием — столица "развивалась" как могла. Однако, по мнению Витренко, общественность ждет других решений.
Витренко подчеркнул, что разработка Генплана – это прекрасно, однако есть более насущные вопросы, реальный ответ которых ждут киевляне. А именно: кто и по чьему молчаливому согласию раздает землю громады?
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", планируют проверить вероятные растраты бюджетных средств.
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