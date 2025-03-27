Киев теряет свое реальное лицо: что киевляне действительно ждут от Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко вспомнил свое давнее обещание. Однако столичные депутаты считают, что мэр просто отвлекает внимание от важных вопросов.

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Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко прокомментировал заявление Кличко о подготовке нового Генплана, который и анонсировал столичный городской голова.

Витренко отметил, что подготовить новый и актуальный Генплан Киева мэр Кличко обещал чуть ли не с начала своей каденции, а это лет 10 назад. И, по словам депутата, пока мэр размышлял над этим обещанием — столица "развивалась" как могла. Однако, по мнению Витренко, общественность ждет других решений.

"Вместо ответа на вопрос, кто "крышует" дерибан киевской земли, имеем торжественное подписание проекта задачи на разработку изменений в Генеральный план. Фиксация красивых слов об "инклюзивном пространстве", "укрытии" и "демографических изменениях" выглядит как попытка сместить фокус внимания на конкретные факты. Потому что пока говорят об "обновленном пространственном видении", Киев уже теряет свое реальное лицо — из-за хаотической застройки, уничтожения исторических объектов и схем с отводом земли", — убежден депутат.

Витренко подчеркнул, что разработка Генплана – это прекрасно, однако есть более насущные вопросы, реальный ответ которых ждут киевляне. А именно: кто и по чьему молчаливому согласию раздает землю громады?

"Без очистки земельной сферы любой Генплан рискует стать очередной ширмой — по которой снова будут разыгрываться старые схемы", — убежден Витренко.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", планируют проверить вероятные растраты бюджетных средств.



