Киев теряет инвестиции из-за бездействия местных властей

Вопрос строительства в Киеве не новый – даже больше – в определенное, довоенное, время строительства в столице не утихали. Такие безумные темпы строительства позволяли Киеву десятилетиями быть самым привлекательным городом для инвесторов. Однако ситуация резко изменилась: и проблема не в полномасштабной войне. Девелоперы открыто указывают на бездействие столичных властей.

Киев. Иллюстративное фото

Строительные проекты в Киеве массово замораживаются, а причиной тому – фактический саботаж разрешительных процедур со стороны городских властей. Столичные чиновники системно отказываются подписывать и выдавать ключевые документы, а без них невозможно начать ни один девелоперский проект.

Самая критическая ситуация с объектами, расположенными в исторических ареалах. КГГА не согласовывает полный пакет документов от девелоперов. Столичные чиновники объясняют отказ тем, что Кабмин до сих пор не утвердил "Порядок определения границ и режимов использования зон охраны, утверждение научно-проектной документации". В такой ситуации реализация ни одного проекта невозможна.

Девелоперы рассказывают, что городские структуры блокируют даже те документы, которые полностью относятся к компетенции города. В частности, речь идет о Градостроительных условиях и ограничениях (ГУО), определяющих высотность, плотность, красные линии и другие параметры застройки. Без ГУО невозможно подготовить проект и получить разрешение на строительство. Эти документы входят в компетенцию департамента архитектуры.

И, несмотря на такие проблемы с реализацией проектов, городские власти готовятся уже в ноябре в Берлине презентовать Киев как инвестиционно привлекательный город для европейского бизнеса на международном форуме KIF 2025. При этом на практике инвесторы столицы сталкиваются с полной непредсказуемостью, особенно что касается разрешительной документации. И проблема не только в разрешительных документах. Реализация проекта требует времени и средств – бизнес тратит годы и сотни миллионов гривен на подготовку к строительству, платит аренду за землю, а затем оказывается, что получить базовые разрешения невозможно. Большинство экспертов в области недвижимости убеждены, если три года нельзя получить ГУО, о какой инвестиционной привлекательности может идти речь?

Одна из ключевых причин, почему от довоенных объемов рынка недвижимости в столице не осталось и половины, кроется в Генплане столицы, а точнее в его отсутствии. Многие строительства в Киеве остановлены из-за того, что приостановлена процедура разработки и согласования детального плана территории, которые невозможно сделать без обновленного Генплана города. А он до сих пор не согласован.

Таким образом, бездействие столичных чиновников дорого стоит Киеву: потери налоговых поступлений, замороженные рабочие места, подорожание жилья и аренды, деградация исторической застройки, срыв обновления инфраструктуры, рост судебных споров и репутационных рисков.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми 8 млрд гривен были изъяты из бюджета столицы и направлены в госбюджет. На фоне этих потерь, игнорирование городскими властями экономической логики – разблокировать строительство, вернуть инвестиции и налоги – выглядит как сознательное ухудшение финансовой состоятельности Киева и качества жизни киевлян.

