Киев содрогался от ударов баллистики: стали известны последствия

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший.
Взрывы в Киеве. Фото: ГСЧС
По данным спасателей, в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города: Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек. Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м. Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших. Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.
Напомним, на рассвете 12 февраля в украинской столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 7 февраля произошло чрезвычайное происшествие в поселке Коротич Харьковского района Харьковщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
В частном доме произошел подрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В результате взрыва погиб 10-летний мальчик.
На месте происшествия работают правоохранители, выясняющие обстоятельства произошедшего.
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