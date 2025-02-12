Киев содрогался от ударов баллистики: стали известны последствия

Как передает портал "Комментарии", в ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший.

Взрывы в Киеве. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города: Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек. Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м. Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших. Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.

"На всех локациях работают спасатели. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела", – говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, на рассвете 12 февраля в украинской столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 7 февраля произошло чрезвычайное происшествие в поселке Коротич Харьковского района Харьковщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

В частном доме произошел подрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В результате взрыва погиб 10-летний мальчик.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняющие обстоятельства произошедшего.

Спасатели обращаются к украинцам: "Уважаемые граждане, в который раз обращаемся к вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Если вы встретили взрывоопасный предмет: Остановитесь! Не приближайтесь и не трогайте его; Сообщите о находке по номерам 101 или 102; Отметьте место подручными средствами (лента, ветки, камни) и отойдите на безопасное расстояние; Предупредите других об опасности".



