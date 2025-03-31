Киев превратился в бизнес-проект соратников Кличко: что происходит в столице

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Кречмаровская Наталия
В Киеве продолжает расследовать масштабные коррупционные схемы в земельной сфере. К этому могут добавиться и проверки расходов бюджетных средств, анонсированных в Киевской городской военной администрации. А пока в столице гремит скандал, столичные депутаты просто отдыхают.
Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что три месяца Киевсовет не принимает никаких решений. По его словам, среди прочего в городе дороги не ремонтируются, коммунальные службы не работают. А коррупция процветает.
Столичный депутат пояснил, что коалиция "Европейской Солидарности" и "УДАРа" уже в третий раз срывает заседание Киевсовета. Также объяснил причину:
По его словам, коррупция в Киевсовете проявляется уже не частными случаями махинаций. Витренко отметил, что в Киеве создана преступная система, которая "высасывает ресурсы города, разрушает инфраструктуру и делает жизнь киевлян невыносимой".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что киевлян после войны ждет шоковая ситуация.
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