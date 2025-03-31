В Киеве продолжает расследовать масштабные коррупционные схемы в земельной сфере. К этому могут добавиться и проверки расходов бюджетных средств, анонсированных в Киевской городской военной администрации. А пока в столице гремит скандал, столичные депутаты просто отдыхают.

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Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что три месяца Киевсовет не принимает никаких решений. По его словам, среди прочего в городе дороги не ремонтируются, коммунальные службы не работают. А коррупция процветает.

"Это не случайность — это спланированный саботаж. Целенаправленный паралич местного самоуправления. Киев превратился в бизнес-проект "УДАРа", где каждый метр земли продается не для громады, а для "своих", — отметил Витренко.

Столичный депутат пояснил, что коалиция "Европейской Солидарности" и "УДАРа" уже в третий раз срывает заседание Киевсовета. Также объяснил причину:

"Депутаты боятся, что мы раскроем их схемы — земельную мафию, хищение бюджета, уничтожение зеленых зон. Киев превратили в бизнес-актив для своих кланов. Зеленые зоны исчезают, а на их месте вырастают незаконные многоэтажки. Тарифы растут, а качество коммунальных услуг только ухудшается".

По его словам, коррупция в Киевсовете проявляется уже не частными случаями махинаций. Витренко отметил, что в Киеве создана преступная система, которая "высасывает ресурсы города, разрушает инфраструктуру и делает жизнь киевлян невыносимой".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что киевлян после войны ждет шоковая ситуация.



