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Киев потрясли мощные взрывы: что происходит в столице

В МВД заявили о работе саперов ГСЧС в Дарницком районе столицы

1 мая 2025, 12:40
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Клименко Елена

В Дарницком районе столицы, в частности в микрорайоне Бортничи, прогремели несколько взрывов, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны отложенной детонацией кассетных боеприпасов. Об этом сообщил временный руководитель Шевченковской райгосадминистрации Александр Поповцев. По его словам, эти боеприпасы, вероятно, были сброшены с вражеских беспилотников во время ночной атаки.

Киев потрясли мощные взрывы: что происходит в столице

Фото: из открытых источников

  Жителей Киева призывают сохранять бдительность и избегать подозрительных предметов. В случае обнаружения следующих следов:

·          не прикасаться и не подходить к ним;

·          сразу отойти на безопасное расстояние;

·          сообщить полиции или ГСЧС по номеру 102;

·          точно указать место находки.

По состоянию на 12:02 в районе работают саперы ГСЧС. Территории с потенциальной угрозой оцеплены правоохранителями. В МВД просят граждан с пониманием относиться к ограничениям и выполнять указания служб.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате взрыва ранена пожилая женщина, проживающая в районе. Пострадавшую доставили в больницу.

Между тем, Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил, что продолжается выяснение точного характера взрывов и происхождение боеприпасов.

По состоянию на 12:29, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал о примерно 10 взрывах в лесопарковой зоне Дарницкого района. Один из них произошел на крыше жилого дома, частично повредив его кровлю. Окончательные выводы по типу боеприпасов будут сделаны после экспертизы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в результате падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе возникли пожары, пострадала. Позже стало известно о сгоревшей базе отдыха.



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Источник: https://t.me/popovcev/653
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