Киев потратит на транспорт 490 млн грн: что закупила столица

В Киеве провели тендер на покупку пассажирских самоходных трамвайных вагонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на сайте Prozorro.

Иллюстративное фото

Закупку вагонов длиной более 26 метров с низким уровнем пола 100% объявило КП "Киевпасстранс". Ожидаемая стоимость закупки составила 493 млн грн, а в торгах победил единственный участник ООО "Татра-Юг" с финальным предложением в 490,6 млн грн по НДС.

По условиям контракта поставки трамваев должны состояться до конца 2025 года. Закупаемые трамвайные вагоны имеют длину более 26 метров и обеспечивают 100% низкий уровень пола для удобства маломобильных групп населения.

"Татра-Юг" – украинский производитель трамваев и оборудования с 1993 года. Идейный последователь крупнейшего в мире предприятия по производству трамваев – Tatra (Чехия), которое являлось одним из соучредителей ООО "Татра-Юг", - сообщило издание "Киев24".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики прогнозируют постепенное ухудшение погоды — во многих регионах Украины ожидается снег. В Киевской городской государственной администрации рассказали, готова ли столица к ухудшению погоды.

По информации КГГА, дорожная зимняя техника подготовлена для работы почти на 100%. Также отметили, что запас соли и фрикционных материалов сформирован на два месяца почти во всех дорожно-эксплуатационных предприятиях. "Киевпасстранс" заверили, что специалисты уже начали усиленные дежурства.

Узнать подробнее, как в Киеве готовятся к зиме и ликвидации последствий непогоды, можно по ссылке.