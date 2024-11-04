logo

BTC/USD

67721.71

ETH/USD

2428.84

LTC/USD

66.26

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Киев потратит на транспорт 490 млн грн: что закупила столица
commentss НОВОСТИ Все новости

Киев потратит на транспорт 490 млн грн: что закупила столица

Масштабную закупку провели в Киеве: заказали трамваи

сегодня, 20:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве провели тендер на покупку пассажирских самоходных трамвайных вагонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на сайте Prozorro.

Киев потратит на транспорт 490 млн грн: что закупила столица

Иллюстративное фото

Закупку вагонов длиной более 26 метров с низким уровнем пола 100% объявило КП "Киевпасстранс". Ожидаемая стоимость закупки составила 493 млн грн, а в торгах победил единственный участник ООО "Татра-Юг" с финальным предложением в 490,6 млн грн по НДС.

По условиям контракта поставки трамваев должны состояться до конца 2025 года. Закупаемые трамвайные вагоны имеют длину более 26 метров и обеспечивают 100% низкий уровень пола для удобства маломобильных групп населения.

"Татра-Юг" – украинский производитель трамваев и оборудования с 1993 года. Идейный последователь крупнейшего в мире предприятия по производству трамваев – Tatra (Чехия), которое являлось одним из соучредителей ООО "Татра-Юг", - сообщило издание "Киев24".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики прогнозируют постепенное ухудшение погоды — во многих регионах Украины ожидается снег. В Киевской городской государственной администрации рассказали, готова ли столица к ухудшению погоды.

По информации КГГА, дорожная зимняя техника подготовлена для работы почти на 100%. Также отметили, что запас соли и фрикционных материалов сформирован на два месяца почти во всех дорожно-эксплуатационных предприятиях. "Киевпасстранс" заверили, что специалисты уже начали усиленные дежурства.

Узнать подробнее, как в Киеве готовятся к зиме и ликвидации последствий непогоды, можно по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-18-012656-a
Теги:

Новости

Все новости