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Киев под ударом «шахедов»: что известно

Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил россии

сегодня, 07:39
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Автор:
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Недилько Ксения

В Киеве с вечера и до поздней ночи вражеские "шахеды" атаковали город, из-за работы ПВО раздавались взрывы в некоторых районах столицы.

Киев под ударом «шахедов»: что известно

Иллюстративное фото

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены.

Однако в результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары – горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

По данным КГГА, в Деснянском районе, где упали обломки дрона, возгорание произошло на территории парка "Муромец".

В Оболонском районе предварительно возгорание на набережной. Горели зеленые насаждения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера поздно вечером в Харькове раздались мощные взрывы. Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Также известно, что прямое попадание произошло в трамвайные пути, которые уже чинят коммунальщики.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.

Около 22:30 вражеский КАБ попал в землю вблизи кладбища на территории Дергачевской громады Харьковской области. Повреждены дома. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Еще раньше около 20:50 враг ударил по пгт. Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела по пятиэтажному дому разрушен подъезд.

Детали и фото – по ссылке.



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