Киев под обстрелом: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Киеве с 09:21 объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные войска атакуют столицу Украины ударными БПЛА. По данным Киевской ГВА, в городе работают силы ПВО.

Киев под обстрелом: что известно

Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Если есть проблемы с доступом к укрытию или обращение через "Киев Цифровой" осталось без ответа, сообщите об этом @KyivShelterBot", — отмечают в КГВА.

Мониторы сообщают, что "шахеды" над Киевом летят очень низко и велика вероятность попадания в здания, поэтому важно находиться в укрытиях до отбоя.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отмечает, что именно днем Россия не преследует никаких военных целей.

"россияне атакуют Украину шахедами. В Киеве работает ПВО.

Никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей. Берегите себя", – подчеркнул Ермак.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фотографию со станции метро, где от обстрелов скрываются школьники.

"Дети прячутся в метро. В Киеве налет шахедов. Подонки не дают спокойно начать учебный год", – написал нардеп.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что удивляться "шахедам" днем над Киевом уже не приходится.

"Удивляться шахедным действиям россиян не стоит – все ожидаемо. Важно, чтобы их жизнь в Москве была парализована подольше, не только на уровне аэропортов. Они же сами этого хотят, даже просят сегодня об этом", – отмечает Коваленко.

Тимур Ткаченко, начальник КГВА в 12:18: "Проверяем информацию о падении обломков сбитого БПЛА в Днепровском районе столицы в зеленой зоне. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!"

Тимур Ткаченко в 13:43: "В Днепровском районе на территории детского сада обнаружили обломки сбитого БпЛА. К счастью, заведение закрыто на ремонт, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа".





Информация обновляется.