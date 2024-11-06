Киев нуждается в немедленных решениях: требуют разделить полномочия мэра и главы КГГА

Киеву нужна полноценная децентрализация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию доктора экономических наук, заместителя Министра образования и науки Украины, депутата Киевского городского совета Андрея Витренко.

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Он рассказал о результатах круглого стола на тему: "Новая модель управления Киевом: преимущества и вызовы". По его словам, проведенная встреча показала, насколько важна тема прозрачности и подотчетности киевской власти перед громадой.

“Ибо иногда кажется, что в КГГА все решения принимаются по принципу “тише едешь – дальше будешь”. Эта непрозрачность в принятии решений лишь усугубляет ситуацию, когда коррупция и безответственность становятся нормой. Мы говорили о важности разграничения полномочий между мэром и главой КГГА, ведь соединение этих ролей в одних руках создает системный конфликт интересов”, — отметил депутат.

Также по его словам, важно районирование Киева. "Статус столицы предусматривает огромные риски и, соответственно, требования национальной безопасности. Исходя из того, что каждый район Киева больше областного центра, большинство полномочий для районных советов должно определяться законом, а не решением городского совета. Хотя бы потому, что Киевсовет никогда не даст полномочия районным советам”, — подчеркнул депутат.

Андрей Витренко убежден, что местные власти должны быть ближе к людям и иметь достаточные полномочия для решения их проблем.

Участники встречи согласились с необходимостью создать законопроект, который обеспечит четкое распределение полномочий, ресурсов и контроля. Этот закон не для чиновников, он для киевлян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве провели масштабную закупку.



