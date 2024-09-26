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Киев атаковали ударные дроны: что известно о последствиях обстрела (ФОТО)

Киев атаковало более 15 беспилотников: последствия обстрела

сегодня, 09:08
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Кречмаровская Наталия

Беспокойная ночь была в Киеве. Вражеские войска направили на столицу ударные дроны. Воздушная тревога в Киеве длилась 5 часов. О последствиях обстрела Киева рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает портал "Комментарии".

Киев атаковали ударные дроны: что известно о последствиях обстрела (ФОТО)

Последствия обстрелов Киева. Фото ГСЧС

По словам главы военной администрации, враг ударными дронами пытался нанести воздушный удар гражданскому населению и инфраструктуре Киева.

В общей сложности, по данным сил противовоздушной обороны, атаковало столицу более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение 5 часов.

“Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов. (Точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)”, — отметил Сергей Попко.

По данным оперативного возведения, в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Там возник пожар.

Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

Также сообщалось, что в результате вражеской атаки пострадал ребенок, однако затем эту информацию опровергли. "Она получила травмы не в результате атаки БПЛА", — отметили в КГВА.

В ГСЧС Киева показали последствия вражеского удара.

Киев атаковали ударные дроны: что известно о последствиях обстрела (ФОТО) - фото 2
Киев атаковали ударные дроны: что известно о последствиях обстрела (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня ночью в Ивано-Франковской области враг атаковал объект критической инфраструктуры, предварительно ударные дроны типа "Shahed". Узнать подробнее, какие цели поразили дроны и что происходит в городе после обстрела, можно по ссылке.




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Источник: https://t.me/VA_Kyiv/8204
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