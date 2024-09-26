Киев атаковали ударные дроны: что известно о последствиях обстрела (ФОТО)

Беспокойная ночь была в Киеве. Вражеские войска направили на столицу ударные дроны. Воздушная тревога в Киеве длилась 5 часов. О последствиях обстрела Киева рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает портал "Комментарии".



Последствия обстрелов Киева. Фото ГСЧС

По словам главы военной администрации, враг ударными дронами пытался нанести воздушный удар гражданскому населению и инфраструктуре Киева.

В общей сложности, по данным сил противовоздушной обороны, атаковало столицу более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение 5 часов.

“Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов. (Точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)”, — отметил Сергей Попко.

По данным оперативного возведения, в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Там возник пожар.

Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

Также сообщалось, что в результате вражеской атаки пострадал ребенок, однако затем эту информацию опровергли. "Она получила травмы не в результате атаки БПЛА", — отметили в КГВА.

В ГСЧС Киева показали последствия вражеского удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня ночью в Ивано-Франковской области враг атаковал объект критической инфраструктуры, предварительно ударные дроны типа "Shahed". Узнать подробнее, какие цели поразили дроны и что происходит в городе после обстрела, можно по ссылке.



