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Изнасиловал 4-летнего ребенка, пока мать была у врача: как наказали насильника

Суд назначил наказание обвиняемому в виде лишения свободы

сегодня, 14:26
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области житель Броваров изнасиловал 4-летнего ребенка. Девочку привела мама к подруге. Наказание насильнику определил суд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

Изнасиловал 4-летнего ребенка, пока мать была у врача: как наказали насильника

Иллюстративное фото

“Ювенальными прокурорами Броварской окружной прокуратуры в суде доказана вина 47-летнего жителя г. Бровары в совершении изнасилования 4-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования было установлено, что мать ребенка отвела дочь к подруге, чтобы та посидела с ней, пока она сходит к врачу. В квартире также находился знакомый женщины, оставшись наедине в комнате с ребенком – изнасиловал его.

Суд определил приговор мужчине – ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

"Его анкетные данные внесены в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Обвиняемый находится под стражей с мая 2023 года", — отметили в прокуратуре.

Также в прокуратуре уточнили, что приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в медиа распространялась информация об изнасиловании преподавательницы в Курской области северокорейскими солдатами.

Сообщалось, что 12 ноября 28-летняя преподавательница Анна прибыла в Кромские Быки в 15 км от зоны боевых действий. Цель приезда — "языковая, культурная и бытовая адаптация северокорейского контингента". Соответствующее видео 28-летней женщины публиковали российские паблики с ссылкой на видео допроса женщины от МВД России.

Подробнее о предполагаемом преступлении читайте по ссылке.




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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=375242
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