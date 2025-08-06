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История о домашнем тиране из Киева

В Киеве будут судить мужчину, который систематически совершал домашнее насилие в отношении бывшей жены

6 августа 2025, 22:16
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Ткачова Марія

В Киеве перед судом предстанет 40-летний мужчина, обвиняемый в систематическом домашнем насилии в отношении своей бывшей жены. Несмотря на многочисленные предупреждения, штрафы и даже арест, он не прекращал преследовать женщину, чем в конце концов нарушил границы административной ответственности. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

История о домашнем тиране из Киева

Бывший угрожал и совершал домашнее насилие

Как сообщили в Шевченковском управлении полиции, пострадавшая неоднократно обращалась с заявлениями о преследовании, угрозах и психологическом давлении со стороны экспортера. Стражи порядка тщательно документировали все обращения и действия злоумышленника, привлекая работников сектора противодействия домашнему насилию.

Следствие установило, что пара официально развелась в январе текущего года, однако мужчина продолжил навязчиво искать контакт с женщиной – приходил к ней домой, просил возобновить отношения, а в случае отказа – унижал, угрожал и запугивал.

"Муж неоднократно привлекался к административной ответственности, но игнорировал решение суда. Поведение оставалось агрессивным и угрожающим. Именно поэтому мы инициировали открытие уголовного производства", – объяснила следователь Анастасия Футорянина.

После завершения досудебного расследования, которое проводилось под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры, обвинение по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие) было передано в суд. В соответствии с санкцией статьи, злоумышленнику может грозить реальный тюремный срок.

Правоохранители призывают всех, кто сталкивается с домашним насилием, не молчать и обращаться за помощью. Ведь системное насилие — это не частное дело, а преследование, которое имеет последствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве арендатор убила владелицу квартиры.



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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/na-lavi-pidsudnykh-opynyvsia-kyianyn-iakyi-systematychno-vchyniav-domashnie-nasylstvo-vidnosno-kolyshnoi-druzhyny
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