Громкое задержание агента ФСБ среди топ-чиновников: что известно о его дружбе с Кличко

В среду, 12 февраля, Служба безопасности Украины задержала топ-чиновника, работавшего на врага. Речь идет о руководителе Штаба Антитеррористического центра СБУ — он, по данным СБУ, передавал важную информацию российской спецслужбе. Операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.

Фото из открытых источников

По данным СМИ, предателем оказался полковник Дмитрий Козюра. Его публичных комментариев по поводу обвинений пока нет. О предполагаемом предателе известно немного. В открытых источниках, по информации издания Telegraf, есть информация, что он принимал участие в мероприятии по наработке рекомендации по совершенствованию антитеррористической безопасности в Украине в условиях полномасштабной войны, которое состоялось в 2023 году в Национальной академии СБУ.

Василюк Малюк в видео после задержания Козюры сказал, что тот с 2016 года возглавлял Антитеррористическое управление СБУ.

Также интересна информация о якобы дружбе Дмитрия Козюры и мэра Киева Виталия Кличко. Хотя 100% доказательств такой информации нет, однако факт, что топ-чиновники хотя знакомы, и возможно, встречались не один раз зафиксировано официально.

В августе 2024 года Кличко официально встречался с Козюрой, тогда речь шла о передаче на фронт важного снаряжения для украинских защитников. Кличко в своем Telegram-канале опубликовал несколько фото, которые должны были показать плодотворное сотрудничество команд.









Стоит отметить, что ситуация у мэра Киева не слишком оптимистичная. После смены руководителя Киевской городской военной администрации Кличко начал жаловаться, что ему якобы мешают работать и новый руководитель вмешивается в работу КГГА (или задерживает ее). Эксперты прогнозировали "войны" за власть в Киеве.

Еще один фактор, который не может придавать уверенности мэру столицы – разоблачение масштабной коррупционной схемы в Киевсовете. А во время обысков по делу нашли миллионы долларов и сотни тысяч евро наличными. И трудно поверить, что Виталий Кличко, как мэр Киева, как действительно хороший руководитель, озабоченный проблемами города, не знал об этих вопиющих нарушениях.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", проверили перевозчиков.



