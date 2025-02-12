logo

BTC/USD

96886.95

ETH/USD

2658.35

LTC/USD

119.54

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Громкое задержание агента ФСБ среди топ-чиновников: что известно о его дружбе с Кличко
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкое задержание агента ФСБ среди топ-чиновников: что известно о его дружбе с Кличко

О Козюре открытой информации немного, однако факт, по крайней мере, знакомства с Кличко зафиксирован официально

сегодня, 15:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В среду, 12 февраля, Служба безопасности Украины задержала топ-чиновника, работавшего на врага. Речь идет о руководителе Штаба Антитеррористического центра СБУ — он, по данным СБУ, передавал важную информацию российской спецслужбе. Операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.

Громкое задержание агента ФСБ среди топ-чиновников: что известно о его дружбе с Кличко

Фото из открытых источников

По данным СМИ, предателем оказался полковник Дмитрий Козюра. Его публичных комментариев по поводу обвинений пока нет. О предполагаемом предателе известно немного. В открытых источниках, по информации издания Telegraf, есть информация, что он принимал участие в мероприятии по наработке рекомендации по совершенствованию антитеррористической безопасности в Украине в условиях полномасштабной войны, которое состоялось в 2023 году в Национальной академии СБУ.

Василюк Малюк в видео после задержания Козюры сказал, что тот с 2016 года возглавлял Антитеррористическое управление СБУ.

Также интересна информация о якобы дружбе Дмитрия Козюры и мэра Киева Виталия Кличко. Хотя 100% доказательств такой информации нет, однако факт, что топ-чиновники хотя знакомы, и возможно, встречались не один раз зафиксировано официально.

В августе 2024 года Кличко официально встречался с Козюрой, тогда речь шла о передаче на фронт важного снаряжения для украинских защитников. Кличко в своем Telegram-канале опубликовал несколько фото, которые должны были показать плодотворное сотрудничество команд.

Громкое задержание агента ФСБ среди топ-чиновников: что известно о его дружбе с Кличко - фото 2
Громкое задержание агента ФСБ среди топ-чиновников: что известно о его дружбе с Кличко - фото 3

Стоит отметить, что ситуация у мэра Киева не слишком оптимистичная. После смены руководителя Киевской городской военной администрации Кличко начал жаловаться, что ему якобы мешают работать и новый руководитель вмешивается в работу КГГА (или задерживает ее). Эксперты прогнозировали "войны" за власть в Киеве.

Еще один фактор, который не может придавать уверенности мэру столицы – разоблачение масштабной коррупционной схемы в Киевсовете. А во время обысков по делу нашли миллионы долларов и сотни тысяч евро наличными. И трудно поверить, что Виталий Кличко, как мэр Киева, как действительно хороший руководитель, озабоченный проблемами города, не знал об этих вопиющих нарушениях.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", проверили перевозчиков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости