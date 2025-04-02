Громкий конфликт с работниками ТЦК в Киеве: в терцентре разводят руками

В среду, 2 апреля, по сети Интернет распространялось видео, на котором мужчина в военной форме бил гражданского, употреблял нецензурную лексику и угрожал. Якобы военный заставлял мужчину выйти из автобуса, свои действия объяснял полученной контузией. Отмечалось, что конфликт произошел вроде бы с участием военнослужащих Киевского ГТЦК

Иллюстративное фото

В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали конфликт, а фактически развели руками. Заверили, что проводится служебная проверка командованием терцентра, чтобы выяснить, соответствует ли данное видео действительности и имел ли место инцидент с участием именно представителей ТЦК и СП Киева.

"Жалоб по случаю, распространенному на видео от мобилизованных граждан и членов их семей не поступало. Для объективного понимания ситуации, просим тех, кто владеет дополнительной информацией предоставить ее в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки с помощью электронной почты, телефона или письма", — обратились к горожанам в ТЦК.

Напомним, что скандал, как писал портал "Комментарии", произошел с представителями ТЦК во Львове. В областном ТЦК объяснили причины конфликта и напомнили гражданам о последствиях.

Отмечается, 1 апреля в один из РТЦК и СП во Львове полиция доставила нарушителя военного учета. Военнообязанного направили на ВЛК, по результатам которой он был признан годным к военной службе. После прохождения комиссии мужчина пытался скрыться, однако его задержали. А дальше подключились гражданские. Из-за столкновения нарушителю удалось скрыться, а военнослужащий получил травму руки.



