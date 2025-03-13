Громкие увольнения чиновников в Киеве: кто потеряет свои должности из-за коррупции

В Киеве не утихает коррупционный скандал — антикоррупционные органы разоблачили масштабные схемы в земельной сфере столицы. В связи с этим начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к столичному председателю Виталию Кличко с требованием уволить всех, кто причастен к коррупционным схемам.

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Кличко анонсировал громкие увольнения. По его словам, со своих должностей в КГГА уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич,

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта,

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов процедурно уволен будет от завтрашнего числа.

Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр".

"Также фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета", — сообщил Кличко.

По словам мэра будут уволены следующие должностные лица:

директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский,

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий,

директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктор Погребной,

заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.

Что коммунального объединения "Киевзеленстрой", то здесь Кличко анонсировал увольнение:

генерального директора предприятия Юрия Бахмата,

первого заместителя генерального директора "Киевзеленстроя" Алексея Лукаша,

заместителя начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения Александра Гору.

При этом Кличко анонсирует и другие увольнения после проведения проверок в разных департаментах.

Также планируется проведение реорганизации в сфере градостроительства столицы и земельных отношений. А землеотводы, о которых идет речь в расследовании НАБУ, будут упразднены, если там после проверок будут найдены нарушения.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", обостряется "война" власти.



