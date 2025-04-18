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Громкая драка с работниками ТЦК в Киеве: что известно о конфликте

В ТЦК объяснили, что гражданин вел себя агрессивно и использовал газовый баллончик против военнослужащего

сегодня, 16:17
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Кречмаровская Наталия

В Киеве произошла драка работников ТЦК и гражданина — видео скандала распространяется в сети интернет. В Киевском городском ТЦК рассказали о подробностях инцидента.

Громкая драка с работниками ТЦК в Киеве: что известно о конфликте

Мобилизация. Иллюстративное фото

"При проверке документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего получил газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку", — объяснили причины инцидента в терцентре.

Отмечается, что на место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа, чтобы зафиксировать случай. Однако, как отметили в ТЦК, гражданин скрылся благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе сотрудников полиции.

Также в терцентре отметили, что видео, которое распространяется в сети Интернет, провокационное и направлено на дискредитацию мер мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт.

Гражданин был подан в розыск и планируется привлечь к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

В терцентре отметили, что в соответствии с действующим законодательством граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП и полиции только играет на пользу врагу и помогает взрывать оборону нашего государства", — подчеркнули в ТЦК.

Напомним, что ТЦК, как писал портал "Комментарии", массово штрафуют за нарушение правил военного учета.




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Источник: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid02VLHUcNYJc2Vzchc9JF6mNKsCMuBtaNzrTMVkMX8SU94XZi1yFcHiXJsV4nksP2e5l
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