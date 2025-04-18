Громкая драка с работниками ТЦК в Киеве: что известно о конфликте

В Киеве произошла драка работников ТЦК и гражданина — видео скандала распространяется в сети интернет. В Киевском городском ТЦК рассказали о подробностях инцидента.

Мобилизация. Иллюстративное фото

"При проверке документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего получил газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку", — объяснили причины инцидента в терцентре.

Отмечается, что на место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа, чтобы зафиксировать случай. Однако, как отметили в ТЦК, гражданин скрылся благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе сотрудников полиции.

Также в терцентре отметили, что видео, которое распространяется в сети Интернет, провокационное и направлено на дискредитацию мер мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт.

Гражданин был подан в розыск и планируется привлечь к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

В терцентре отметили, что в соответствии с действующим законодательством граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП и полиции только играет на пользу врагу и помогает взрывать оборону нашего государства", — подчеркнули в ТЦК.

Напомним, что ТЦК, как писал портал "Комментарии", массово штрафуют за нарушение правил военного учета.



