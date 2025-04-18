Громкая драка с работниками ТЦК в Киеве: что известно о конфликте

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Кречмаровская Наталия
В Киеве произошла драка работников ТЦК и гражданина — видео скандала распространяется в сети интернет. В Киевском городском ТЦК рассказали о подробностях инцидента.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Отмечается, что на место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа, чтобы зафиксировать случай. Однако, как отметили в ТЦК, гражданин скрылся благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе сотрудников полиции.
Также в терцентре отметили, что видео, которое распространяется в сети Интернет, провокационное и направлено на дискредитацию мер мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт.
Гражданин был подан в розыск и планируется привлечь к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
В терцентре отметили, что в соответствии с действующим законодательством граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Напомним, что ТЦК, как писал портал "Комментарии", массово штрафуют за нарушение правил военного учета.
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