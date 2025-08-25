Рубрики
Кречмаровская Наталия
На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко кичился очередным "достижением". Сообщал об открытии на Подольском мостовом переходе полностью движения всеми полосами в обоих направлениях.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что Подольский мост официально стал чемпионом по количеству "открытий". Его открыли сначала для автобусов, затем частично для авто, теперь – все полосы.
По его словам, все это происходит на фоне нескончаемых коррупционных скандалов:
160 млн грн на "укрепление грунтов", которых никто не видел;
104 млн грн на завышенной аренде техники;
десятки миллионов "расходов" и фантомные закупки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный мэр Виталий Кличко неоднократно давал интервью западным СМИ и почти каждый раз вместо утверждения о несокрушимом духе и готовности к борьбе украинцев, он фактически повторяет нарративы Кремля.