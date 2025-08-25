На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко кичился очередным "достижением". Сообщал об открытии на Подольском мостовом переходе полностью движения всеми полосами в обоих направлениях.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

"По 4 полосы (для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов. А дальше – по 2 полосы. Также откроем проезд по обеим частям вновь построенного тоннеля", — рассказывал он, забыв уточнить, сколько средств потратили на этот мост.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что Подольский мост официально стал чемпионом по количеству "открытий". Его открыли сначала для автобусов, затем частично для авто, теперь – все полосы.

"Ждем, когда его начнут открывать ежегодно: ко Дню Независимости, Дню Киева, Дню строителя и даже Дню сурка. Потому что доделывать еще столько, что "праздников хватит", — отметил столичный депутат.

По его словам, все это происходит на фоне нескончаемых коррупционных скандалов:

160 млн грн на "укрепление грунтов", которых никто не видел;

104 млн грн на завышенной аренде техники;

десятки миллионов "расходов" и фантомные закупки.

"Строительство началось еще в 1993 году. И если когда-то мечтали, что мост станет визитной карточкой столицы, то он стал — главным памятником коррупции мэра Кличко", — отметил депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный мэр Виталий Кличко неоднократно давал интервью западным СМИ и почти каждый раз вместо утверждения о несокрушимом духе и готовности к борьбе украинцев, он фактически повторяет нарративы Кремля.



