Глава КМВА объяснил информацию об усилении мобилизации в Киеве

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Slava Kot
Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко назвал ложью информацию об усилении мобилизационных мер в столице с дополнительным привлечением ресурсов.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Тимур Ткаченко в мессенджере Telegram назвал фейком информацию об усилении мобилизации в Киеве.
В сети распространилась информация, что в ряде украинских регионов будут усилены мобилизационные мероприятия, в частности, создают дополнительные блокпосты для проверки документов людей, которые могут уклоняться от мобилизации.
К примеру, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин после доклада начальника местного ТЦК отметил, что существуют пробелы в процессе мобилизации, поэтому началась работа над их решением. А в Полтавской области в четырех районах планируют создать 9 мобильных блокпостов для поиска военных со статусом СЗЧ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный журналист мобилизовался в Нацгвардию и жестко высказался о ее руководстве. По его словам, в армии не хватает системности, а вместо официального диалога часто обсуждаются вопросы в соцсетях.
Также "Комментарии" писали о том, какую зарплату получают военнопленные в украинских лагерях. По Женевской конвенции по обращению с военнопленными Украина должна платить пленным за работу. В настоящее время эта сумма составляет 1,5-2 тыс. гривен ежемесячно.
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