Глава КМВА объяснил информацию об усилении мобилизации в Киеве

Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко назвал ложью информацию об усилении мобилизационных мер в столице с дополнительным привлечением ресурсов.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Тимур Ткаченко в мессенджере Telegram назвал фейком информацию об усилении мобилизации в Киеве.

"Сообщение об усилении мобилизационных мер с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети — фейк. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам", — отметил Ткаченко.

В сети распространилась информация, что в ряде украинских регионов будут усилены мобилизационные мероприятия, в частности, создают дополнительные блокпосты для проверки документов людей, которые могут уклоняться от мобилизации.

К примеру, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин после доклада начальника местного ТЦК отметил, что существуют пробелы в процессе мобилизации, поэтому началась работа над их решением. А в Полтавской области в четырех районах планируют создать 9 мобильных блокпостов для поиска военных со статусом СЗЧ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный журналист мобилизовался в Нацгвардию и жестко высказался о ее руководстве. По его словам, в армии не хватает системности, а вместо официального диалога часто обсуждаются вопросы в соцсетях.

Также "Комментарии" писали о том, какую зарплату получают военнопленные в украинских лагерях. По Женевской конвенции по обращению с военнопленными Украина должна платить пленным за работу. В настоящее время эта сумма составляет 1,5-2 тыс. гривен ежемесячно.