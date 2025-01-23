Где соль: столичные чиновники заплатили 10 млн грн за поставки, которых не было

В столице каждый год готовятся к зиме. Среди обязательных шагов – закупка соли для обработки дорог и тротуаров. Соль заказали, деньги заплатили, а соль так и не поставили.

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В Киевской городской прокуратуре отметили, что предпринимателю сообщили о подозрении – компания получила 10 млн гривен от КП "ШЭУ Оболонского района" за соль, которую так и не поставила. Подозрение объявили руководителю общества по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в конце декабря 2022 года КП "ШЭУ Оболонского района" и подрядная организация заключили договор о закупке каменной соли на сумму около 10 млн гривен.

“Поставить более 1000 т соли согласно условиям договора предприятие должно было фактически за несколько дней, чтобы успеть до конца года. Согласно документам, поставили соль уже на следующий день, после чего получили полную оплату. Впрочем, никакой соли коммунальщики так и не увидели, хотя со своей стороны подписали документы о ее получении и заплатили около 10 млн грн”, — сообщили в прокуратуре.

Директору общества, как сообщалось, объявлен подозрение, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Устанавливаются должностные лица коммунального предприятия, которые должны со своей стороны проконтролировать действительно ли поставщик выполнил условия соглашения", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", разоблачили завышение цен при строительстве Подольского моста.



