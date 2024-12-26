Финансовую аферу на 9 млн грн разоблачили в Киеве: к чему прибегли чиновники

Во время реконструкции трамвайной линии в столице заработали почти 9 млн грн. Был разоблачен бывший заместитель генерального директора одного из коммунальных предприятий города Киева, который по предварительному сговору с бывшим руководителем обособленного структурного подразделения заключили договор с предприятием на разработку проектной документации по реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе города Киева, сообщили в Бюро экономической безопасности.

Фото БЭБ

В ходе незаконных действий почти 9 млн грн госсредств было перечислено на счета частного предприятия.

“В то же время следствие установило, что коммунальное предприятие уже осуществляло закупку работ по разработке проектной документации по указанному объекту. Кроме того, частное предприятие по выполнению условий договора предоставило документы с поддельными подписями экспертов и специалистов”, — пояснили в БЭБ.

Руководителям коммунальных предприятий и частного общества поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, что в Киевской области детективы БЭБ, как писал портал "Комментарии", изъяли 120 тонн нелегального спирта на биоэтанольном заводе. Незаконно производило и реализовало этиловый спирт в промышленных масштабах одно из предприятий Киевской области.