Фарс в Киевском городском совете играет на руку Кличко: киевляне обречены

Сегодня в Киевском городском совете – исторический день – решают не только вопросы отставки секретаря КГС, но и всего города. Именно так охарактеризовали 8 апреля столичные депутаты. Однако отставка Владимира Бондаренко может быть не только фарсом, но и играть на руку мэру Киева Виталию Кличко.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Так прокомментировала ситуацию в Киевском городском совете руководительница медицинской службы УЛЬФ первого отдельного штурмового батальона Волки Да Винчи имени Дмитрия Коцюбайло и офицерша ВСУ Алина Михайлова. Она объяснила, что не голосовала за назначение Бондаренко в декабре 2020 года. По мнению Михайловой, нельзя возглавлять представительный орган киевской общины, имея поддельный диплом.

Однако, как сообщила офицерша ВСУ, Киевсовет не смог уволить Бондаренко по собственной инициативе. Депутаты, по мнению Михайловой, разыграли фарс: провалили голосование за увольнение. Затем вышел сам Бондаренко, объявивший добровольную отставку, и это уже поддержали.

"Не увольнение с позором, а достойное прощание. Он — свой в этом коррупционном болоте, его отпускают достойно и с миром. А Виталий Кличко пиарится, что сам попросил его об отставке. Мол, так очищается город. Смотрю на потенциальных кандидатов на секретаря — и понимаю, что очищается оно так себе”, — отметила военная.

По ее убеждению, уйти должен Виталий Кличко, ведь Киевский городской голова несет полную политическую ответственность за все, что происходит в городе.

"Он привел их всех к власти. Он должен за это отвечать. Вместо этого он бросает кости для общественности в виде дежурного заместителя или директора департамента — и все успокаиваются. Так можно тасовать их до бесконечности. Результат будет тот же. Пока киевская громада не начнет требовать очищения в главном каб инете - мы обречены еще на 5-10 лет этого трэша”, — убеждена Михайлова.

Напомним, депутат Киевского городского совета Ксения Семенова, как писал портал "Комментарии", сообщила, что голосование за отставку Бондаренко будет.



