Фальшивые доллары нашли в Киеве: что на них покупали

В Киеве детективы Бюро экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая сбывала фальшивые доллары. Фигуранты дела покупали технику Apple через сайт объявлений.

Фальшивые доллары. Фото БЭБ

В ходе следственных действий установили, что фигуранты покупали технику торговой марки Apple за фальшивые доллары через онлайн-платформу OLX.

"Злоумышленники находили объявления, выходили на связь с продавцами и договаривались о личной встрече. В дальнейшем рассчитывались за товар поддельными купюрами", — объяснили детали схемы в БЭБ.

Во время проведения расследования детективы провели санкционированные обыски и изъяли наличные деньги на сумму более 10 тыс. долларов США.

По факту сбыта поддельной иностранной валюты трем лицам сообщено о подозрении по ст. 199 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что детективы Бюро экономической безопасности Украины, как писал портал "Комментарии", разоблачили масштабную схему подделки вина. Подпольные производства были найдены в двух регионах, а товар продавали на территории всей Украины.

В БЭБ объяснили, что детективы приостановили производство алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях. Схему фальсификации, по данным Бюро, организовали функционеры УПЦ. Из незаконного оборота изъято около 20 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.

Детективы БЭБ провели 13 санкционированных обысков. Рейды производить на территории Киевской и Ровенской областей. Обыски проводились по адресам расположения незаконного производства, а также проверили транспортные средства и места жительства фигурантов.



