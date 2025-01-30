Это уже репрессии: Кличко заявил о безумном давлении силовиков на власть Киева

В Киеве продолжается интенсивное давление правоохранителей на городские власти, целью которого является ее дискредитация и паралич функционирования столицы. Об этом в начале заседания Киевсовета сообщил мэр Виталий Кличко.

Виталий Кличко. Фото: 24 Канал

"Давление со стороны правоохранителей на городские власти не прекращается и в последнее время усилилось. Ведутся манипуляции, распространяются лживые информации, возбуждаются законные процедуры, открываются уголовные дела на вымышленных основаниях. Все это делается с одной целью — дискредитировать столичную власть и заблокировать нормальное функционирование2. год стал ярким подтверждением этому. В расследованиях, касающихся киевской власти, принимает участие весь спектр силовых структур Украины, включая государственные, местные и правоохранители из других областей. Все эти действия уже можно квалифицировать как репрессии", — заявил Кличко.

Он рассказал, что за прошлый год в Киеве провели более 200 обысков, 400 выемок документов, более 500 допросов и вручили около 100 подозрений. Обыски производятся не только на рабочих местах, но и дома у чиновников, в их автомобилях и даже у родственников.

"Это происходит во время войны, когда бесконечные обыски останавливают работу коммунальных предприятий и деморализуют их сотрудников", — отметил мэр Киева.

Кличко заметил, что большинство дел даже не доходят до суда. Он подчеркнул, что в Киеве работают департамент противодействия коррупции, департамент внутреннего финансового аудита и контроля, а также другие органы, контролирующие законность и предотвращающие коррупцию. Городские власти также сотрудничают с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что с 2019 года против киевских властей было возбуждено более тысячи уголовных дел, из которых лишь несколько дошли до суда. Другие развалились из-за фальсификации.

"Комментарии" уже писали, что Мэр Киева Виталий Кличко 29 января публично пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Последний пробыл в должности меньше месяца, но уже, по словам Кличко, занимается интригами и активно претендует на полномочия мэра, "перебирая" их на себя.