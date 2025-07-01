Это пренебрежение к Киеву и людям: какое решение требуют от Кличко столичные депутаты

В июне Киевский городской совет выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику. Причиной стал скандал – чиновник, по данным СМИ, организовал празднование в день траура. Мэр Киева отстранил своего первого заместителя. Однако столичные депутаты требуют соблюдения закона.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что Кличко еще раз пытается избежать политической ответственности, прикрываясь законом. Он отметил, что депутаты выразили недоверие Поворознику и обязали мэра принять меры по его увольнению, Кличко фактически игнорирует это решение, нарушая ст. 144 Конституции Украины.

"Вместо того чтобы начать предусмотренную законом процедуру согласования увольнения, он называет решение Киевсовета незаконным, но не обращается в суд, как того требует закон", — отметил Витренко.

Столичный депутат напомнил, что решение Киевсовета является обязательным к исполнению. Если мэр считает их незаконными – должен обжаловать, а не саботировать, подчеркнул Витренко. В то же время, как отмечает депутат, Кличко начинает служебное расследование.

"Формально "для проверки", а фактически это расследование — для затягивания времени. И это расследование проводит внутренняя комиссия КГГА, полностью подконтрольная самому мэру. То есть формула: "расследуем сами себя, сами решим, сами себя оправдаем", — убежден Витренко.

По его словам, это не правовой процесс, а имитация активности. Витренко подчеркнул, что политическая ответственность должна наступить вне зависимости от внутренних комиссий и бюрократии.

"Речь ведь идет не только о дисциплине, а о пренебрежении к городу и людям", — подчеркнул столичный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве разоблачили миллионные расходы на "каприз" Кличко.



