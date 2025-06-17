Эти фото облетели мир: в Киеве супруги стоят перед домом, где остается их ребенок

Супруги стоят перед разрушенным домом в Киеве, под завалами которого остается их сын — эти фото стали символом боли, бесчеловечных страданий, отчаяния и несправедливости, которые сейчас переживает страна.

Пострадавшие люди, дом которых разрушила российская ракета





Этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.

По данным КГВА, по состоянию на 10:00 обнаружено 114 пострадавших. Из них 68 госпитализированы. В том числе в больницах Киева 2 ребенка в состоянии средней тяжести. Установлены личности четырех погибших. Также устанавливаются личности еще более 10 погибших. Кроме этого, пропали без вести в результате попадания ракеты в дом в Соломенском районе.

В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения автомобилей, воронки и повреждения конструкций зданий. Итого — более чем на 30 локациях.

К ликвидации последствий и фиксации повреждений были привлечены спасатели, полиция, другие правоохранительные органы, городские и районные коммунальные службы. Спасатели локализовали и ликвидировали пожары на площади более 10 тыс. квадратных метров.

В настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов, перекрытию поврежденных крыш, уборке строительного мусора.

Для помощи населению развернуты гуманитарные штабы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском районах. К ликвидации последствий привлечены коммунальщики и техника предприятий районов, которые не получили значительных повреждений.

Все службы и врачи сосредоточены на спасении и оказании помощи пострадавшим.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Зеленский готовит ответ России на удары по Украине.