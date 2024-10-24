Элитные автомобили, 1,2 млн долларов и 45 тыс. евро обнаружили у работников столичного ТЦК (ФОТО)

У работников столичного ТЦК обнаружили 1,2 млн долларов, 45 тыс. евро и 11 элитных автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.



Фото Специализированная прокуратура

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачено и сообщено о подозрении трем служащим Голосеевского РТЦК и СП г. Киева, бывшему председателю ВВК и двум гражданским лицам", — сообщили в Офисе.

Правонарушителям инкриминируют, в зависимости от совершенного, вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 УК Украины).

В Офисе отметили, что подозреваемые организовали схему получения неправомерной выгоды от подлежащих мобилизации мужчин. "За 8,5 тыс. долларов США они обещали помочь с постановкой их на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов", — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали правоохранители при получении второй части средств на сумму 4 тыс. долларов.

В ходе расследования было проведено более 40 одновременных обысков. Обнаружили и изъяли более 1,2 млн. долларов США и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черные записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес-класса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждая.

В Офисе генпрокурора отметили, что решается вопрос об избрании подозреваемым мер.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что столичный ТЦК заказал ремонт более чем на 5 млн грн.



