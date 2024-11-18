Эксперт: в Киеве завтра-послезавтра возможна отмена графиков отключения света

В Киеве и области завтра-послезавтра возможна отмена графиков отключений света. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник, 18 ноября.

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Он пояснил, что столица и Киевщина — не отдельная подсистема энергетики Украины, а часть единой сети. Следовательно, в системе есть дефицит электроэнергии, хотя и в столице не поражены критические объекты.

Энергетики сейчас прилагают усилия для быстрого ремонта. Кроме того, как говорит эксперт, температура воздуха в ближайшие дни существенно восстановление не задержит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Почти во всех областях Украины ввели графики отключения света: детали от Укрэнерго

Укрэнерго посчитал ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 18 ноября. Так, графики отключений начали работать, кроме того, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 6:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Сегодня, 18 ноября, по состоянию на пять часов, уровень потребления был на 7% ниже, чем в это же время предыдущего дня рабочего — в пятницу, 15 ноября. Это объясняется обесточиванием значительного количества потребителей в Одесской области в результате атаки на энергосистему предыдущих суток. А также повышением температуры воздуха по сравнению с прошлой неделей.

Напоминаем, что из-за вражеской массированной атаки на энергосистему в предыдущие сутки сегодня в Украине действуют меры ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей. С 6:00 до 22:00 применяются две очереди отключений одновременно, говорится в сообщении.