Экс-руководители "Аркады" предстанут перед судом за обман вкладчиков: подробности

Бывших руководителей банка "Аркада" будут судить в столице — их обвиняют в незаконном завладении 480 млн гривен вкладчиков фондов банка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Фото Киевской городской прокуратуры

Подольская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывших председателей правления АО АКБ "Аркада" и их заместителя. Злоумышленников обвиняют в растрате и завладении средствами фондов банковского управления путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что в период 2014-2020 годов акционерный коммерческий банк "Аркада" был управляющим трех фондов — двух пенсионных и детского, вкладчиками которых было около 25 тыс. физических лиц. Клиенты в эти фонды вложили около 480 млн. грн.

"Обвиняемые, с целью завладения этими средствами в сумме 480 млн грн, направили их на приобретение облигаций предприятия, бенефициарным собственником которого был сам председатель правления банка. Выкупленные облигации не были погашены, чем вкладчикам в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в сумме 480 млн грн”, — сообщили в городской прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что председатель правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и два его заместителя растратили более 608 млн грн финансового учреждения. Узнать подробнее о махинациях, читайте по ссылке.



