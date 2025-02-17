Эффективность или проедание бюджета: как Кличко "решает" проблемы столицы

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Кречмаровская Наталия
В Киеве годами не решают проблемы – коммунальные предприятия работают неэффективно, а киевляне получают услуги низкого качества.
Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал о ситуации в городе. По его словам, ежегодно миллиарды гривен выделяются из бюджета Киева в поддержку коммунальных предприятий.
Анализ выявил следующие проблемы:
концентрация ресурсов – ТОП-10 предприятий получают львиную долю средств, в то время как другие выживают на минимальном финансировании,
неэффективное использование – десятки миллионов выделяются на одни и те же проблемы без реального улучшения услуг,
неоправданные расходы – некоторые предприятия получают сотни миллионов, но жители до сих пор сталкиваются с авариями, мусором на улицах и разбитыми дорогами.
По его словам, улучшить ситуацию в столице помогут следующие шаги:
обязать КП обнародовать финансовые отчеты в открытом доступе,
провести аудит расходов за последние годы, чтобы выявить неэффективные предприятия,
пересмотреть систему финансирования: деньги должны получать те КП, реально работающие в пользу общины,
привлечь к ответственности городские власти за неэффективное управление бюджетными средствами.
Витренко подчеркнул, что столица должна стать примером прозрачности, а не непрозрачных схем. Чтобы этого добиться, нужно реальное управление городом, а не бесконтрольное расходование денег налогоплательщиков.
Напомним, что Киевская городская военная администрация, как писал портал "Комментарии", разоблачила КГГА на выдаче "лишних" пропусков для проезда в комендантский час.
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