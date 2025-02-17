Эффективность или проедание бюджета: как Кличко "решает" проблемы столицы

В Киеве годами не решают проблемы – коммунальные предприятия работают неэффективно, а киевляне получают услуги низкого качества.

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Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал о ситуации в городе. По его словам, ежегодно миллиарды гривен выделяются из бюджета Киева в поддержку коммунальных предприятий.

"Но получают ли киевляне качественные услуги за эти средства? Мы проанализировали данные о финансировании КП за 2023 год и 2024 год (1 полугодие и 9 месяцев) и пришли к неутешительным выводам”, — написал он.

Анализ выявил следующие проблемы:

концентрация ресурсов – ТОП-10 предприятий получают львиную долю средств, в то время как другие выживают на минимальном финансировании,

неэффективное использование – десятки миллионов выделяются на одни и те же проблемы без реального улучшения услуг,

неоправданные расходы – некоторые предприятия получают сотни миллионов, но жители до сих пор сталкиваются с авариями, мусором на улицах и разбитыми дорогами.

“Система финансирования КП Киева остается закрытой от общества. Годовые отчеты предприятий либо отсутствуют, либо не содержат четких показателей эффективности. За десять лет управления городом Виталий Кличко так и не смог наладить прозрачную систему управления коммунальными предприятиями. В то время как город платит миллиарды, киевляне продолжают получать некачественные услуги”, — подчеркнул Витренко.

По его словам, улучшить ситуацию в столице помогут следующие шаги:

обязать КП обнародовать финансовые отчеты в открытом доступе,

провести аудит расходов за последние годы, чтобы выявить неэффективные предприятия,

пересмотреть систему финансирования: деньги должны получать те КП, реально работающие в пользу общины,

привлечь к ответственности городские власти за неэффективное управление бюджетными средствами.

Витренко подчеркнул, что столица должна стать примером прозрачности, а не непрозрачных схем. Чтобы этого добиться, нужно реальное управление городом, а не бесконтрольное расходование денег налогоплательщиков.









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