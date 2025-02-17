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Эффективность или проедание бюджета: как Кличко "решает" проблемы столицы

Ситуация в Киеве: что происходит с коммунальными предприятиями в столице

17 февраля 2025, 16:19
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Кречмаровская Наталия

В Киеве годами не решают проблемы – коммунальные предприятия работают неэффективно, а киевляне получают услуги низкого качества.

Эффективность или проедание бюджета: как Кличко "решает" проблемы столицы

Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал о ситуации в городе. По его словам, ежегодно миллиарды гривен выделяются из бюджета Киева в поддержку коммунальных предприятий.

"Но получают ли киевляне качественные услуги за эти средства? Мы проанализировали данные о финансировании КП за 2023 год и 2024 год (1 полугодие и 9 месяцев) и пришли к неутешительным выводам”, — написал он.

Анализ выявил следующие проблемы:

  • концентрация ресурсов – ТОП-10 предприятий получают львиную долю средств, в то время как другие выживают на минимальном финансировании,

  • неэффективное использование – десятки миллионов выделяются на одни и те же проблемы без реального улучшения услуг,

  • неоправданные расходы – некоторые предприятия получают сотни миллионов, но жители до сих пор сталкиваются с авариями, мусором на улицах и разбитыми дорогами.

“Система финансирования КП Киева остается закрытой от общества. Годовые отчеты предприятий либо отсутствуют, либо не содержат четких показателей эффективности. За десять лет управления городом Виталий Кличко так и не смог наладить прозрачную систему управления коммунальными предприятиями. В то время как город платит миллиарды, киевляне продолжают получать некачественные услуги”, — подчеркнул Витренко.

По его словам, улучшить ситуацию в столице помогут следующие шаги:

  • обязать КП обнародовать финансовые отчеты в открытом доступе,

  • провести аудит расходов за последние годы, чтобы выявить неэффективные предприятия,

  • пересмотреть систему финансирования: деньги должны получать те КП, реально работающие в пользу общины,

  • привлечь к ответственности городские власти за неэффективное управление бюджетными средствами.

Витренко подчеркнул, что столица должна стать примером прозрачности, а не непрозрачных схем. Чтобы этого добиться, нужно реальное управление городом, а не бесконтрольное расходование денег налогоплательщиков.


Эффективность или проедание бюджета: как Кличко ”решает” проблемы столицы - фото 2


Напомним, что Киевская городская военная администрация, как писал портал "Комментарии", разоблачила КГГА на выдаче "лишних" пропусков для проезда в комендантский час.




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Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid02Ca4bWKVrjMFeFxL6WuGCGTn6NgiHU4AnW1rhPg7Tdc83WtfAXTG9wdNn2SenzBuvl
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