Дополнительные ограничения вводят в Киеве: возможны проверки транспорта

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Кречмаровская Наталия
В столице из-за жары вводят ограничение проезда транспорта. Речь идет о запрещении проезда тяжеловесного автотранспорта.
КГГА. Фото из открытых источников
В Киевской городской военной администрации предупредили, что 3, 4, 7 и 8 июля в Киеве будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за прогнозируемой жары.
Отмечается, что время действия ограничений будет устанавливаться в соответствии с температурным режимом.
В КГГА сообщили, что Управление патрульной полиции в Киеве будет контролировать соблюдение этих ограничений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях киевлян испугали предупреждением, что Киев скоро станет самым опасным городом из-за вражеских обстрелов и неспособности отбивать атаки. В такой ситуации остро стоит вопрос о достаточном количестве эффективных укрытий. На проблеме акцентировал внимание начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В Киевской городской государственной администрации отвергли инициативу Ткаченко о строительстве модульных укрытий, объяснив, что Киев не имеет права вводить мобильные укрытия в эксплуатацию, расходуя бюджетные средства без изменений в законодательстве. Отметили, что Киев неоднократно поднимал этот вопрос еще с 2022 года. Сообщили, что, несмотря на наличие стандартов на производство, до сих пор не существует нормативов на введение таких укрытий в эксплуатацию.