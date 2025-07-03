Дополнительные ограничения вводят в Киеве: возможны проверки транспорта

В столице из-за жары вводят ограничение проезда транспорта. Речь идет о запрещении проезда тяжеловесного автотранспорта.

КГГА. Фото из открытых источников

В Киевской городской военной администрации предупредили, что 3, 4, 7 и 8 июля в Киеве будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за прогнозируемой жары.

"Так, при температуре воздуха более 28°С на улично-дорожной сети города будут действовать ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", — сообщили в городской администрации.

Отмечается, что время действия ограничений будет устанавливаться в соответствии с температурным режимом.

В КГГА сообщили, что Управление патрульной полиции в Киеве будет контролировать соблюдение этих ограничений.

"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" просят водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", — отметили в КГГА.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях киевлян испугали предупреждением, что Киев скоро станет самым опасным городом из-за вражеских обстрелов и неспособности отбивать атаки. В такой ситуации остро стоит вопрос о достаточном количестве эффективных укрытий. На проблеме акцентировал внимание начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киевской городской государственной администрации отвергли инициативу Ткаченко о строительстве модульных укрытий, объяснив, что Киев не имеет права вводить мобильные укрытия в эксплуатацию, расходуя бюджетные средства без изменений в законодательстве. Отметили, что Киев неоднократно поднимал этот вопрос еще с 2022 года. Сообщили, что, несмотря на наличие стандартов на производство, до сих пор не существует нормативов на введение таких укрытий в эксплуатацию.