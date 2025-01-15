В Киеве разоблачили группы диверсантов, которые совершали поджог на заказ российских спецслужб. Служба безопасности и Национальная полиция задержали две группы поджигателей.

Фото СБУ

В СБУ объяснили, что злоумышленниками оказалось четверо молодых людей, которые хотели получить "легкие деньги" на Telegram-каналах, где их впоследствии завербовали оккупанты. Однако денег от врага так и не получили, им объявили о подозрении, которое предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Относительно противоправных действий, которые совершили подозреваемые, в СБУ рассказали, что в Днепровском районе Киева "по горячим следам" задержали двух мужчин в возрасте 17 и 19 лет, которые подожгли служебный пикап ВСУ. Автомобиль должен был вернуться на передовую – специалисты провели техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.

Еще двоих злоумышленников задержали в Святошинском районе столицы. Ими оказались 20-летний житель Киева и 26-летний переселенец из Луганска, которые познакомились при поиске "быстрых" заработков. В СБУ сообщили, что фигуранты сожгли 5 внедорожников ВСУ и Нацгвардии, а также релейный шкаф "Укрзализныци".

Сначала мужчины фиксировали локации потенциальных целей, затем "соглашали" их со своим российским куратором, а дальше совершали поджоги.













Задержанным объявили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения),

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", активно воюет руками несовершеннолетних украинцев.



