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Директора столичного КП будут судить за капремонт парка: что пошло не так

Какое наказание грозит директору компредприятия

сегодня, 15:47
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Кречмаровская Наталия

Директор коммунального предприятия предстанет перед судом – его действия привели к убыткам более чем в 614 тыс. грн при проведении капитального ремонта парка "Молодежный". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Директора столичного КП будут судить за капремонт парка: что пошло не так

Фото Киевской городской прокуратуры

"Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что компредприятие осенью 2022 года оплатило работы по проведению капитального ремонта парка "Молодежный" в Деснянском районе города Киева. В состав ремонтных работ была включена стоимость строительных материалов по значительно завышенной цене.

В прокуратуре отметили, что стоимость щебня и гранотсева завышена на сумму более 614 тыс. гривен и это при том, что общая стоимость договора подряда составляла чуть более 2 млн грн.

В настоящее время обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия направлен в суд для рассмотрения.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и со штрафом до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — отметили в прокуратуре.


Директора столичного КП будут судить за капремонт парка: что пошло не так - фото 2


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что очередную незаконную схему разоблачили в столице. За нанесение ущерба городскому бюджету на 330 тысяч гривен перед судом предстанет директор одного из Департаментов КГГА и два оценщика.



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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=373235
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