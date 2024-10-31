Директора столичного КП будут судить за капремонт парка: что пошло не так

Директор коммунального предприятия предстанет перед судом – его действия привели к убыткам более чем в 614 тыс. грн при проведении капитального ремонта парка "Молодежный". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Фото Киевской городской прокуратуры

"Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что компредприятие осенью 2022 года оплатило работы по проведению капитального ремонта парка "Молодежный" в Деснянском районе города Киева. В состав ремонтных работ была включена стоимость строительных материалов по значительно завышенной цене.

В прокуратуре отметили, что стоимость щебня и гранотсева завышена на сумму более 614 тыс. гривен и это при том, что общая стоимость договора подряда составляла чуть более 2 млн грн.

В настоящее время обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия направлен в суд для рассмотрения.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и со штрафом до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — отметили в прокуратуре.













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