Девушка вылетела с 9 этажа во время атаки РФ и осталась жива (ВИДЕО)

Во время российской атаки по Киеву девушка, по имени Вероника, вылетела с 9 этажа квартиры, однако осталась жива. Из-за падения с высоты девушка сломила ногу и потеряла зуб. По мнению Вероники, ее жизнь спасла кровать на которой она была.

Вероника выпала с 9-го этажа после атаки РФ

Девушка из Киева рассказала, как смогла выжить, несмотря на то, что из-за российского удара ее выбросило с 9 этажа.

"С 9-го этажа вылетела просто. Сломанная нога и зуб отвалился. Я была в сознании, но я была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв и через секунду я на земле", — говорит Вероника.

По мнению девушки, она могла спастись благодаря кровати, ведь упала вместе с ней.

"Я не знаю как это. Как можно было пролететь 9 этажей и остаться просто со сломанной ногой. Скорее всего, я реально сидела на кровати и просто упала вместе с ней. Из-за этого я не ударилась, потому что кровать мягкая", — говорит девушка на видео.

Также Вероника рассказала, что пока не знает, где ее родители и что с ними случилось после российского удара по Киеву.

Видео, где девушка рассказывает, как смогла выжить после того, как вылетела с 9 этажа во время атаки РФ, можно просмотреть ниже:

В результате атаки РФ на Киев 31 июля погибли 8 человек, среди них один ребенок. Пострадали 135 киевлян, из них 12 детей, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, к чему Путин приурочил новый смертельный удар по Киеву. По его словам, это способ российского диктатора "отпраздновать" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта.

Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву. Что попросили.