Девушка вылетела с 9 этажа во время атаки РФ и осталась жива (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Во время российской атаки по Киеву девушка, по имени Вероника, вылетела с 9 этажа квартиры, однако осталась жива. Из-за падения с высоты девушка сломила ногу и потеряла зуб. По мнению Вероники, ее жизнь спасла кровать на которой она была.
Вероника выпала с 9-го этажа после атаки РФ
Девушка из Киева рассказала, как смогла выжить, несмотря на то, что из-за российского удара ее выбросило с 9 этажа.
По мнению девушки, она могла спастись благодаря кровати, ведь упала вместе с ней.
Также Вероника рассказала, что пока не знает, где ее родители и что с ними случилось после российского удара по Киеву.
Видео, где девушка рассказывает, как смогла выжить после того, как вылетела с 9 этажа во время атаки РФ, можно просмотреть ниже:
В результате атаки РФ на Киев 31 июля погибли 8 человек, среди них один ребенок. Пострадали 135 киевлян, из них 12 детей, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, к чему Путин приурочил новый смертельный удар по Киеву. По его словам, это способ российского диктатора "отпраздновать" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта.
Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву. Что попросили.