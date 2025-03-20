Дерзкое нападение на военного в Киеве: что требовали от потерпевшего (ФОТО)

Военный в Киеве пострадал за свой автомобиль — помог товарищу, за что фактически и получил побои. В полиции Киева рассказали подробности правонарушения. О пострадавшем сообщили медики, травмированный мужчина находился на Стратегическом шоссе.

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"Прибыв по вызову, полицейские выяснили, что потерпевший — военнослужащий, передавший в пользование собственный автомобиль товарищу. Однако, во время эксплуатации транспортного средства тот повредил автомобиль пострадавшего", — сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили подробности договоренности мужчин – владелец готов был отремонтировать авто самостоятельно, а виновник обязался вернуть 67 000 грн долга в счет оплаты за ремонт поврежденного им автомобиля.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что о долговых обязательствах узнали знакомые должника и решили "помочь". Они приехали к потерпевшему и жестоко избили мужчину, требуя отказаться от предварительных договоренностей", — говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что нападающими были местные жители 25 и 30 лет. Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры, сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 355 Уголовного кодекса Украины. В соответствии со статьей им инкриминируют принуждение к неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершенное злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.









Напомним, что в Киевской области, как писал портал "Комментарии", обнаружили крупную партию поддельного товара.



