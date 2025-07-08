Демонстрировали нацистскую символику: полиция задержала иностранцев в Киеве

6 июля в сети распространились фото мужчин, открыто демонстрировавших нацистскую символику в центре Киева. На эти действия отреагировала столичная полиция и открыла уголовное производство. 8 июля полиция Киева сообщила о задержании обоих мужчин, оказавшихся иностранцами.

Иностранец демонстрировал нацистскую символику в Киеве. Фото: Нацполиция

По сообщению правоохранителей, мужчины находились в общественном месте с флагом, на котором изображена свастика, а также носили одежду с символами тоталитарного режима. Злоумышленников обнаружили благодаря мониторингу интернета: в сети появилось фото, где один из мужчин в футболке с нацистской символикой держит флаг со свастикой.

Полиция установила личность нарушителя, которым оказался 27-летний иностранец. С ним был 25-летний друг, также иностранец из другой страны, одетый в подобную футболку с нацистской символикой. Из каких стран были нарушители, полиция не сообщает.

Во время санкционированного обыска в съемной квартире, где жили мужчины, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе флаг, футболки и нарукавный шеврон с запрещенными символами нацистского режима.

Задержание произошло в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, касающегося изготовления, распространения и публичной демонстрации нацистской или коммунистической символики. По этой статье иностранцам грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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