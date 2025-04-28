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Цинизм заместителей Кличко: что известно о гулянке чиновников КГГА в День траура (ФОТО)

Столичный депутат Витренко рассказал, кто из заместителей Кличко посетил гулянку в День траура в Киеве

сегодня, 12:40
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Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе российские войска нанесли массированный удар по Украине — под вражеской атакой оказался и Киев. 25 апреля в столице объявили День траура по погибшим, однако в этот день столичные чиновники устроили празднование. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Цинизм заместителей Кличко: что известно о гулянке чиновников КГГА в День траура (ФОТО)

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

"Пока Киев содрогался от ударов ракет и оплакивал погибших 25 апреля — чиновники КГГА устраивали гулянье. В день траура. Во время войны. Это не просто проявление безразличия. Это глубокая моральная деградация киевской городской власти, которую возглавляет мэр Кличко", — отметил Витренко.

Столичный депутат сообщил, что в День траура по погибшим в результате ракетного удара по Киеву, в рабочее время часть топ-руководства Киевской городской государственной администрации устроила "ужин" на территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря.

"Были шашлыки, дорогой алкоголь, праздничные столы — в то время, когда жители пострадавших домов ждали помощи и расселения. Что же вы так упорно праздновали?", — отмечает депутат.

Витренко также назвал присутствующих на мероприятии:

  • Николай Поворозник, первый заместитель мэра;

  • Вячеслав Непоп, заместитель мэра;

  • Валентин Мондриевский, заместитель мэра;

  • Петр Пантелеев, заместитель мэра;

  • Анна Старостенко, заместитель мэра;

  • Марина Хонда, заместитель мэра;

  • Вячеслав Андронов, заместитель мэра;

  • Дмитрий Загуменный, руководитель аппарата КГГА;

  • Дмитрий Науменко, директор Департамента ЖКХ КГГА;

  • Владимир Репик, директор Департамента финансов КГГА;

  • Оксана Зиновьева, советница и медийная координатор мэра Кличко;

  • Алексей Комаров, советник мэра Кличко.

Также Витренко опубликовал фото якобы с гулянки столичных чиновников и фото погибших в результате массированного обстрела Киева.

Цинизм заместителей Кличко: что известно о гулянке чиновников КГГА в День траура (ФОТО) - фото 2
Цинизм заместителей Кличко: что известно о гулянке чиновников КГГА в День траура (ФОТО) - фото 3

"Все эти люди должны ответить перед общиной. Не только словами — но и должностями. Мы требуем официальных объяснений. И главное — реальных решений", — подчеркнул Витренко.


Цинизм заместителей Кличко: что известно о гулянке чиновников КГГА в День траура (ФОТО) - фото 4


Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кличко "ударил ниже пояса всей Украине".




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Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid028csSU7f3NGMqvzDnhgZidcGJUZ7KsLPQAMrKV3rDHeNXtRb3A9BhYxaBpjdaWUBYl
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