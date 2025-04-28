Цинизм заместителей Кличко: что известно о гулянке чиновников КГГА в День траура (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
На прошлой неделе российские войска нанесли массированный удар по Украине — под вражеской атакой оказался и Киев. 25 апреля в столице объявили День траура по погибшим, однако в этот день столичные чиновники устроили празднование. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Столичный депутат сообщил, что в День траура по погибшим в результате ракетного удара по Киеву, в рабочее время часть топ-руководства Киевской городской государственной администрации устроила "ужин" на территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря.
Витренко также назвал присутствующих на мероприятии:
Николай Поворозник, первый заместитель мэра;
Вячеслав Непоп, заместитель мэра;
Валентин Мондриевский, заместитель мэра;
Петр Пантелеев, заместитель мэра;
Анна Старостенко, заместитель мэра;
Марина Хонда, заместитель мэра;
Вячеслав Андронов, заместитель мэра;
Дмитрий Загуменный, руководитель аппарата КГГА;
Дмитрий Науменко, директор Департамента ЖКХ КГГА;
Владимир Репик, директор Департамента финансов КГГА;
Оксана Зиновьева, советница и медийная координатор мэра Кличко;
Алексей Комаров, советник мэра Кличко.
Также Витренко опубликовал фото якобы с гулянки столичных чиновников и фото погибших в результате массированного обстрела Киева.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кличко "ударил ниже пояса всей Украине".
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